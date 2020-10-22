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Магазин для беременных и кормящих «Mama Mia» будет рад видеть вас ежедневно с 10:00 до 22:00 по адресу: Андреевка улица Жилинская, строение 1, ТЦ «Энергия»

Контактный телефон: 8-926-273-59-26, 8-925-737-97-93