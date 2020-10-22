Магазин Mama Mia — это специализированный магазин одежды и аксессуаров для беременных и кормящих, который рекомендуют мамочки, находящийся по адресу: Андреевка, улица Жилинская, строоение 1, ТЦ «Энергия» (напротив Ашана).
В магазине рады предложить вам широкий ассортимент новой коллекции 2020-2021 г. г «беременного гардероба». Здесь вы найдете все, что может понадобиться будущей маме на протяжении всего срока беременности, от нижнего белья до верхней одежды, косметика, бандажи, сопутствующие товары.
Акции, сезонные распродажи, накопительная система скидок для покупателей сделают ваши покупки выгодными.
Следить за новинками и акциями, а также оформить интернет-заказ с бесплатной доставкой и примеркой можно не выходя из дома на сайте, в группе «ВКонтакте» и Instagram @mama_mia_shop.
Магазин для беременных и кормящих «Mama Mia» будет рад видеть вас ежедневно с 10:00 до 22:00 по адресу: Андреевка улица Жилинская, строение 1, ТЦ «Энергия»
Контактный телефон: 8-926-273-59-26, 8-925-737-97-93