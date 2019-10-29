Во время беременности фигура женщины меняется. Вместе с ней меняется и одежда будущей мамы, становится более комфортной и удобной.
Если вы находитесь в ожидании малыша, то вам, конечно, хочется выглядеть красивой, женственной и чувствовать себя максимально комфортно в этот, подчас непростой, но такой прекрасный период.
Вы готовитесь к одному из счастливейших периодов в вашей жизни, а мы рады делить его с вами, приятное предложение для вашего особого положения — все дородовые бюстгальтеры по 500 рублей.
Магазин для беременных и кормящих «Mama Mia» спешит поделиться с вами своими новинками, которые сделают вас прекрасной леди в этот незабываемый период в вашей жизни, и будут незаменимыми помощниками в любой период беременности.
Актуальная цветовая гамма, модные фасоны, комфортные, натуральные, качественные материалы, а главное — абсолютно удобный крой, учитывающий изменения фигуры в самый нежный и светлый период ожидания ребеночка!
У нас вы найдете все, что может понадобиться будущей маме на протяжении всего срока беременности.
- Одежда для будущих и кормящих мам (джинсы, платья, кофты)
- Нижнее белье до и после родов
- Верхняя одежда
- Бандажи до и после родов
- Косметика и сопутствующие товары, которые облегчат будни будущей мамы.
Если у вас нет опыта подбора одежды для беременных, наши квалифицированные продавцы-консультанты в считанные секунды решат проблему любой сложности.
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Магазин для беременных и кормящих «Mama Mia» будет рад видеть вас ежедневно с 10 до 22 по адресу р.п. Андреевка ул. Жилинская с. 1 ТЦ Энергия!