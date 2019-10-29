Магазин одежды для беременных и кормящих мам Mama Mia приглашает обновить гардероб. Акция на белье 29.10.2019 Магазин одежды для беременных и кормящих мам Mama Mia

Во время беременности фигура женщины меняется. Вместе с ней меняется и одежда будущей мамы, становится более комфортной и удобной.

Если вы находитесь в ожидании малыша, то вам, конечно, хочется выглядеть красивой, женственной и чувствовать себя максимально комфортно в этот, подчас непростой, но такой прекрасный период.

Вы готовитесь к одному из счастливейших периодов в вашей жизни, а мы рады делить его с вами, приятное предложение для вашего особого положения — все дородовые бюстгальтеры по 500 рублей.

Магазин для беременных и кормящих «Mama Mia» спешит поделиться с вами своими новинками, которые сделают вас прекрасной леди в этот незабываемый период в вашей жизни, и будут незаменимыми помощниками в любой период беременности.

Актуальная цветовая гамма, модные фасоны, комфортные, натуральные, качественные материалы, а главное — абсолютно удобный крой, учитывающий изменения фигуры в самый нежный и светлый период ожидания ребеночка!
У нас вы найдете все, что может понадобиться будущей маме на протяжении всего срока беременности.

  • Одежда для будущих и кормящих мам (джинсы, платья, кофты)
  • Нижнее белье до и после родов
  • Верхняя одежда
  • Бандажи до и после родов
  • Косметика и сопутствующие товары, которые облегчат будни будущей мамы.

Если у вас нет опыта подбора одежды для беременных, наши квалифицированные продавцы-консультанты в считанные секунды решат проблему любой сложности.

К тому же бесплатная доставка и примерка по городу Зеленоград — приятный бонус для жителей этого города.

Следить за новинками и акциями, а также оформить интернет-заказ можно не выходя из дома на нашем сайте, в группе «ВКонтакте» и Instagram @mama_mia_shop.

Магазин для беременных и кормящих «Mama Mia» будет рад видеть вас ежедневно с 10 до 22 по адресу р.п. Андреевка ул. Жилинская с. 1 ТЦ Энергия!

Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Слушания о проекте реконструкции 19 микрорайона. Трансляция с места событий Истории
«99 процентов торгующих в Крюковском переходе — перекупщики». В управе объяснили, почему торговля в переходе — выгодный бизнес Истории
Удалось ли убрать все машины с тротуаров Центрального проспекта (нет) и где теперь они паркуются (во дворах) Истории
Спорткомплекс начали строить напротив 14-го микрорайона. Там обещали бассейн, но теперь это не точно Новости
Недостроенное здание института Академии наук снесут в рамках реконструкции 19-го микрорайона, но сам институт продолжит работу. История вопроса Истории
Почему на станции Радищево рядом с Зеленоградом погиб человек. Возможно, не последний Истории
Суд о сносе «Зеленопарка» продолжается. Но теперь «Газпром» и «Транснефть» могут помириться с ТЦ Новости
Неизвестные сожгли в МЖК Porsche Cayenne Новости
Быстрые зарядные станции для электрокаров будут производить в Зеленограде Новости
Почему по программе реновации вместо пятиэтажек строят высотные дома? Ответы
«Мусорная куча» в Поварово пугала людей, которые бросали бумажки. Организаторы связаны с местной администрацией Новости
В Мосгордуме разработают алгоритм борьбы с квартирами-«помойками» Новости
Зоозащитники и журналисты пострадали во время притравки собак рядом с Зеленоградом Новости
Пропавшие зеленоградцы Юрий Шубин и Виктор Мартышкин нашлись Новости
Бесплатное освещение квартиры в подарок. Новый уличный фонарь поставили прямо под окна квартир Жизнь
Наш депутат в Мосгордуме обсуждает с префектурой дополнительные парковки на Центральном проспекте. Он не знает, где их сделать и просит совета у горожан Новости
© 1997–2019 Зеленоград.ру