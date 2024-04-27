Любые переплёты и печать больших размеров: качественно, красиво и очень быстро — только в «Копирке» 27.04.2024 Реклама ИП Ребрикова М.О. ИНН:773580623559 erid:LatgBz7Vg

Зеленоградские фото-копировальные центры «Копирка» выполняют переплётные работы и печатают документы любого формата, даже нестандартного. И всё это в кратчайшие сроки — уникальное для Зеленограда предложение.

Чертежи, плакаты, лекала, рекламные материалы, портреты — в «Копирке» можно заказать любой широкий формат. Обычно это A1, А2 или А0. Нужно больше? И такие заказы принимаются. Кстати, информация для модниц — здесь же можно напечатать любые выкройки.

В салоне можно заказать печать чёрно-белую и цветную на инженерной бумаге или на глянцевой и матовой фотобумаге. Более сложные заказы выполняются через центральное производство, где есть возможность широкоформатной печати на самоклейке, плёнке, сетке, холсте и самоклеящемся картоне. Качество печати в любом случае превосходное.

Отметим, что у «Копирки», в отличие от других копировальных центров, имеются запасы хорошей плотной фотобумаги. Определиться с материалом и выбором печати помогут специалисты типографии «Копирка», они же проверят корректность шаблона.

В «Копирке» можно сразу же сделать фальцовку полиграфической продукции — это складывание (сгибание) печатных листов определенным способом. Например, для того, чтобы поместить чертеж в папку. Принимаются, в том числе, срочные заказы. Чертежи — одна из самых востребованных услуг. Файлы можно принести в формате автокада, архикада, компаса. Печатают прямо в присутствии клиента, занимает это несколько минут (в зависимости от размера тиража).

Здесь же выполняют переплетные работы, брошюровку, прошивку нитками любых документов. Это твердый переплет, брошюровка на скобы, пластиковые или металлические пружины. Всё сделают профессионально, красиво и быстро.

«Копирка» является самой крупной сетью фото-копировальных центров в России (открыто более двухсот точек) и работает на рынке вот уже двадцать лет. По сути это одновременно копировальный центр, мини- типография и фотосалон. Собственное производство позволяет выполнить любой заказ в сжатые сроки, а топовое профессиональное оборудование гарантирует высокое качество печати на хорошей бумаге.

Салоны «Копирка»

Зеленоград, Новокрюковская, 10 (ТЦ «Атлас», этаж 2)

  • Режим работы: 9:00-21:00
  • WhatsApp: +7-926-099-46-06
  • Telegram: +7-926-099-46-06 / @kopirka361
  • Для звонков: 8-495-660-36-06 (доб. 361)
  • Почта: 361@kopirka.ru


Зеленоград, корпус 1550 (ТЦ «Грин», цокольный этаж)

  • Режим работы: 10:00-22:00
  • WhatsApp: +7-925-000-46-06
  • Telegram: +7-925-000-46-06 / @kopirka290
  • Для звонков: 8-495-660-36-06 (доб. 290)
  • Почта: 290@kopirka.ru
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