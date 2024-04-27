В салоне можно заказать печать чёрно-белую и цветную на инженерной бумаге или на глянцевой и матовой фотобумаге. Более сложные заказы выполняются через центральное производство, где есть возможность широкоформатной печати на самоклейке, плёнке, сетке, холсте и самоклеящемся картоне. Качество печати в любом случае превосходное.

Отметим, что у «Копирки», в отличие от других копировальных центров, имеются запасы хорошей плотной фотобумаги. Определиться с материалом и выбором печати помогут специалисты типографии «Копирка», они же проверят корректность шаблона.

В «Копирке» можно сразу же сделать фальцовку полиграфической продукции — это складывание (сгибание) печатных листов определенным способом. Например, для того, чтобы поместить чертеж в папку. Принимаются, в том числе, срочные заказы. Чертежи — одна из самых востребованных услуг. Файлы можно принести в формате автокада, архикада, компаса. Печатают прямо в присутствии клиента, занимает это несколько минут (в зависимости от размера тиража).

Здесь же выполняют переплетные работы, брошюровку, прошивку нитками любых документов. Это твердый переплет, брошюровка на скобы, пластиковые или металлические пружины. Всё сделают профессионально, красиво и быстро.

«Копирка» является самой крупной сетью фото-копировальных центров в России (открыто более двухсот точек) и работает на рынке вот уже двадцать лет. По сути это одновременно копировальный центр, мини- типография и фотосалон. Собственное производство позволяет выполнить любой заказ в сжатые сроки, а топовое профессиональное оборудование гарантирует высокое качество печати на хорошей бумаге.