Студия «Чудо» приглашает детей от 1 года до 12 лет на весёлые и интересные занятия. Есть несколько учебных курсов — от развивашек для самых маленьких, до курсов интенсивного обучения — для школьников. Занятия проходят в корпусах 2016 и 354.
Эффективная и интересная подготовка к школе.
Структура каждого занятия включает:
- обучение чтению, основы грамоты — развитие речи
- знакомство с математикой, основами геометрии
- решение логических задач
- подготовку руки к письму
- печатную каллиграфию.
Индивидуальный подбор программы после диагностики.
Курсы для детей разного уровня подготовки: базовый, продвинутый, интенсивный и логопедический.
Индивидуальные и групповые занятия: не более 7 детей.
Удобное расписание: в студии работают более 12 групп.
Ещё не школа, уже не сад. Это группа кратковременного пребывания для тех, кто хочет постепенно, бережно, в игровой форме подготовить ребенка к поступлению в любую школу Москвы.
В расписании класса следующие занятия: чтение/обучение грамоте, математика, окружающий мир, английский язык, творческая мастерская, интеллектуальный тренинг.
Детский нейропсихолог — это специалист, который занимается диагностикой и коррекций различных психических функций ребенка: внимания, памяти, мышления, речи и пр.
Недоформированность или нарушения в развитии функций проявляются трудностями школьного обучения и проблемном поведении. Нейропсихолог на первом этапе проводит диагностику, в ходе которой выявляет первопричины возникающих трудностей. На основе проведенной диагностики специалист дает родителям рекомендации и рассказывает об особенностях развития ребенка. После чего проводится с ребенком курс занятий по индивидуально составленному плану.
Чему научится ваш ребёнок:
- систематизирует и дополнит свои знания об орфографии
- узнает «секрет» запоминания словарных слов
- перестанет бояться диктантов
- станет успешнее и увереннее в школе.
Чему научится ваш ребёнок:
- выучит таблицу умножения один раз и на всю жизнь
- узнает «секреты» таблицы умножения, которые помогут легко и быстро ее запомнить
- станет успешнее и увереннее в школе.
Структура каждого занятия включает:
- артикуляционную и пальчиковую гимнастику
- логоритмику
- задания на развитие речи, моторики рук, способствующие активизации речевых центров мозга
- сенсомоторные игры
- работу над слоговой структурой слова
- развитие речевого выдоха.
Структура каждого занятия включает:
- формирование математических представлений
- развитие памяти, мышления, внимания, восприятия, воображения
- развитие мелкой моторики руки
- развитие речи
- пальчиковую гимнастику
- подготовку руки к письму
- обучение чтению.
Ваш ребёнок сможет:
- увеличить скорость чтения в 2-3 раза
- научиться понимать смысл прочитанного, выделять главную мысль, пересказывать
- повысить концентрацию внимания
- легко запоминать новую информацию.
Ваш ребёнок научится:
- правильно держать ручку
- писать базовые элементы букв
- писать буквы, соединения, контролируя высоту, ширину и наклон
- запомнит речевые формулы всех букв, станет аккуратнее и внимательнее.
Благодаря методам игровой логопедии, занятия не похожи на традиционные за столом перед зеркалом (но к такой форме тоже чуть-чуть прибегают).
Дети могут сидеть на полу или под столом, рисовать манкой, сдувать цветные пёрышки, петь песни, пересыпать крупы или запускать кораблики в тазике с водой.
Логопед занимается диагностикой и коррекцией звукопроизношения, развитием фонематического слуха, познавательных способностей, формированием грамматического строя речи и обучением чтению.
Контакты:
- 8-977-505-66-10 (корпус 2016)
- 8-991-736-29-76 (корпус 354)
*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена