Логопед, комплексные развивающие курсы, подготовка к школе — для детей от одного года в студии «Чудо» 17.08.2023 Реклама

Студия «Чудо» приглашает детей от 1 года до 12 лет на весёлые и интересные занятия. Есть несколько учебных курсов — от развивашек для самых маленьких, до курсов интенсивного обучения — для школьников. Занятия проходят в корпусах 2016 и 354.

«Школа Дошколят»

Эффективная и интересная подготовка к школе.

Структура каждого занятия включает:

  • обучение чтению, основы грамоты — развитие речи
  • знакомство с математикой, основами геометрии
  • решение логических задач
  • подготовку руки к письму
  • печатную каллиграфию.

Индивидуальный подбор программы после диагностики.

Курсы для детей разного уровня подготовки: базовый, продвинутый, интенсивный и логопедический.
Индивидуальные и групповые занятия: не более 7 детей.
Удобное расписание: в студии работают более 12 групп.

Подготовительный класс

Ещё не школа, уже не сад. Это группа кратковременного пребывания для тех, кто хочет постепенно, бережно, в игровой форме подготовить ребенка к поступлению в любую школу Москвы.

В расписании класса следующие занятия: чтение/обучение грамоте, математика, окружающий мир, английский язык, творческая мастерская, интеллектуальный тренинг.

Нейропсихолог

Детский нейропсихолог — это специалист, который занимается диагностикой и коррекций различных психических функций ребенка: внимания, памяти, мышления, речи и пр.

Недоформированность или нарушения в развитии функций проявляются трудностями школьного обучения и проблемном поведении. Нейропсихолог на первом этапе проводит диагностику, в ходе которой выявляет первопричины возникающих трудностей. На основе проведенной диагностики специалист дает родителям рекомендации и рассказывает об особенностях развития ребенка. После чего проводится с ребенком курс занятий по индивидуально составленному плану.

Курс «Пишу грамотно»

Чему научится ваш ребёнок:

  • систематизирует и дополнит свои знания об орфографии
  • узнает «секрет» запоминания словарных слов
  • перестанет бояться диктантов
  • станет успешнее и увереннее в школе.

Курс «Таблица умножения»

Чему научится ваш ребёнок:

  • выучит таблицу умножения один раз и на всю жизнь
  • узнает «секреты» таблицы умножения, которые помогут легко и быстро ее запомнить
  • станет успешнее и увереннее в школе.

«Говорилка» — развивающие занятия

Структура каждого занятия включает:

  • артикуляционную и пальчиковую гимнастику
  • логоритмику
  • задания на развитие речи, моторики рук, способствующие активизации речевых центров мозга
  • сенсомоторные игры
  • работу над слоговой структурой слова
  • развитие речевого выдоха.

«Умнички» — комплексные развивающие занятия

Структура каждого занятия включает:

  • формирование математических представлений
  • развитие памяти, мышления, внимания, восприятия, воображения
  • развитие мелкой моторики руки
  • развитие речи
  • пальчиковую гимнастику
  • подготовку руки к письму
  • обучение чтению.

Курс «Скорочтение»

Ваш ребёнок сможет:

  • увеличить скорость чтения в 2-3 раза
  • научиться понимать смысл прочитанного, выделять главную мысль, пересказывать
  • повысить концентрацию внимания
  • легко запоминать новую информацию.

Курс «Каллиграфия»

Ваш ребёнок научится:

  • правильно держать ручку
  • писать базовые элементы букв
  • писать буквы, соединения, контролируя высоту, ширину и наклон
  • запомнит речевые формулы всех букв, станет аккуратнее и внимательнее.

Логопед

Благодаря методам игровой логопедии, занятия не похожи на традиционные за столом перед зеркалом (но к такой форме тоже чуть-чуть прибегают).

Дети могут сидеть на полу или под столом, рисовать манкой, сдувать цветные пёрышки, петь песни, пересыпать крупы или запускать кораблики в тазике с водой.

Логопед занимается диагностикой и коррекцией звукопроизношения, развитием фонематического слуха, познавательных способностей, формированием грамматического строя речи и обучением чтению.

Контакты:

Сайт
Инстаграм*

*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена

Метки:
образование и обучение, логопед и развитие речи, подготовка к школе, Чудо
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Автобусные остановки на Крюковской эстакаде откроют не раньше октября Новости
Скидка 10% на приём стерилизованных животных и стерилизацию/кастрацию — только 19 августа в ветклинике Polivet Реклама
После публикации «Зеленоград.ру» в переходе на станции Крюково исправили кривой пандус. Давайте исправим и другие проблемы Новости
Гончарная мастерская «Гранат»: занятия для детей и взрослых в Зеленограде Реклама
Автобусные остановки на Крюковской площади перенесли ближе к вокзалу. Новые места — на схеме Новости
Вакансии сети пекарен «Дон Батон» — требуются кассир, пекарь и кондитер Реклама
Историческое событие — отправление первого поезда по маршруту МЦД-3 из Крюково Новости
Логопед, комплексные развивающие курсы, подготовка к школе — для детей от одного года в студии «Чудо» Реклама
Новый вокзал в Крюково и подземный переход открыт. Пешеходный мост перекрыли Новости
Вывеска «Крюково» пропала с фасада нового вокзала — её повесили несколько дней назад Новости
Экспресс-поздравления от топового медведя Реклама
Около 45 тысяч москвичей воюют на Украине, сказал Собянин. Три недели назад он называл другое число — на десять тысяч меньше Новости
Откройте дверь в мир будущего для ребенка с ЦКО МИЭТ — идёт набор на учебный год 2023/2024 Реклама
Первая электричка по маршруту МЦД-3 пойдет из Зеленограда 17 августа в 13:02 Новости
Два автобусных маршрута до Москвы отменят после открытия МЦД. Пассажирам предлагают ехать до метро от станции Крюково Новости
Детский театр «Крылья» открывает набор на сезон 2023/2024 — приглашают детей 3-14 лет Реклама
Бесплатный мастер-класс «3D-моделирование персонажа Brawl Stars» — 19 августа в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
На Крюковском рынке отказываются возвращать деньги за испорченный товар. Администрация покупателям никак не помогает Новости
Открыт набор в хореографическую студию «Фортуна» (Дворец Творчества) — приглашают детей от 3-х лет Реклама
Вакансии салона «Персона-Зеленопарк» — требуются парикмахер-стилист и мастер ногтевого сервиса Реклама
Запуск тестовых поездов на МЦД-3 привел к задержкам обычных электричек Новости
Сбор ненужных джинсовых вещей организован в Зеленограде — из них сошьют новую уникальную одежду Новости
Тестовый проход по новому тоннелю в Крюково Новости
Ремонт на станции Крюково к открытию МЦД будут вести ночью — с 22 до 6 часов Новости
Доктор Наседкин приглашает в свою Академию здоровья на комплексное обследование органов ЖКТ Реклама
«СО-Знание» — семейная школа по советским учебникам. Школа, где учиться интересно и хорошо, как дома Реклама
Закрытую старую первую платформу на станции Крюково откроют заново — она ещё нужна Новости
© 1997–2023 Зеленоград.ру