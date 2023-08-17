Логопед

Благодаря методам игровой логопедии, занятия не похожи на традиционные за столом перед зеркалом (но к такой форме тоже чуть-чуть прибегают).

Дети могут сидеть на полу или под столом, рисовать манкой, сдувать цветные пёрышки, петь песни, пересыпать крупы или запускать кораблики в тазике с водой.

Логопед занимается диагностикой и коррекцией звукопроизношения, развитием фонематического слуха, познавательных способностей, формированием грамматического строя речи и обучением чтению.

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