Литургия завершается, когда гаснет последняя седьмая свеча. Через несколько секунд после этого зажигается свет в коридорах и это служит сигналом к тому, что вечер завершен. В этот момент гостей просят сохранять тишину, пока они не выйдут из здания церкви.



Подобное богослужение является личным переживанием для тех, кто доверил свою жизнь Богу. Но эта литургия также может стать и хорошим опытом для тех, кто только делает первые шаги в открытии для себя удивительного наследия Христианской веры. Возможно, именно этот вечер поможет вам, или вашим друзьям, которые еще не доверили свою жизнь Богу, не только узнать почему Страстная пятница столь важна для верующих, но прочувствовать всю полноту трагедии того вечера, когда Иисус Христос умер на кресте за наши грехи. Ведь чем острее наши ощущения будут в Страстную пятницу, тем более реальными и радостными станут для нас слова «Христос воскрес» в пасхальное воскресенье.