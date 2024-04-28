В страстную пятницу 3 мая в 20:00 в Зеленоградской баптистской церкви пройдёт особое богослужение «Литургия теней», во время которого из Евангелий будут читать семь последних слов Христа на кресте, после чего гасится одна из семи свечей, а также звучат классические музыкальные произведения.
С каждым прочитанным «словом», с каждым музыкальным произведением зал постепенно погружается всё больше и больше во мрак. Это своего рода древний перфоманс, затрагивающий глубинные переживания слушателей и настраивающий на ожидание пасхального праздника любого пришедшего — от глубоко верующих до тех, кто никогда раньше не был в церкви.
Во время «Литургии теней» прозвучат произведения Баха, Генделя, Маршана, Куперена в исполнении музыкантов международного Христианского движения «Больше музыки…».
«Больше музыки…» — это часть международного сообщества людей искусства Crescendo. Движение «Больше музыки» стремится к тому, чтобы объединять творческих людей по всему миру, создавая особенное пространство для духовного и профессионального роста.
Исполнители: Лауреаты международных конкурсов Анна Устюжанина (виолончель), Андрей Бурков (альт), Дмитрий Максименко (орган)
Литургия завершается, когда гаснет последняя седьмая свеча. Через несколько секунд после этого зажигается свет в коридорах и это служит сигналом к тому, что вечер завершен. В этот момент гостей просят сохранять тишину, пока они не выйдут из здания церкви.
Подобное богослужение является личным переживанием для тех, кто доверил свою жизнь Богу. Но эта литургия также может стать и хорошим опытом для тех, кто только делает первые шаги в открытии для себя удивительного наследия Христианской веры. Возможно, именно этот вечер поможет вам, или вашим друзьям, которые еще не доверили свою жизнь Богу, не только узнать почему Страстная пятница столь важна для верующих, но прочувствовать всю полноту трагедии того вечера, когда Иисус Христос умер на кресте за наши грехи. Ведь чем острее наши ощущения будут в Страстную пятницу, тем более реальными и радостными станут для нас слова «Христос воскрес» в пасхальное воскресенье.
- Продолжительность богослужения: 70 минут
- Возрастная категория: 6+
- Адрес: Зеленоград, корпус 1144
- Вход свободный
- Пасхальный марафон
- Канал церкви
- Сайт zelbaptist.ru
- Другие контакты