Линзы для очков — бесплатно! Осталось выбрать оправу! 16.07.2024 Реклама ИП Исаев И.А. ИНН:332804392013 erid:2VSb5zBUBYU

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  • 6 месяцев гарантии на корригирующие очки
  • 1 год бесплатное сервисное обслуживание
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Наши адреса:

  • Зеленоград, корпус 834А
  • Зеленоград, корпус 1824
  • Зеленоград, корпус 2008
  • Зеленоград, корпус 241
  • Андреевка, улица Жилинская, 1
  • Адреса в других районах смотрите на сайте.

Ежедневно с 10:00 до 21:00.

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