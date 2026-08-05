Летняя прохлада и приятные скидки! -10% на всё по Карте Заботы!

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Что добавит свежести вашему лету?

— Защита от солнца

— Уход после загара

— Средства от надоедливых насекомых

— Витамины и добавки

— Все необходимое для первой помощи



Наши адреса:

— Крюковская площадь дом 1, ТЦ «Иридиум»

Часы работы: пн-пт 08:00—21:00; сб-вс 09:00-21:00



— Проспект Панфиловский, корпус 1841 (Ориентир: рядом с цветочным магазином)

Часы работы: пн-пт 09:00—22:00; сб-вс 09:00-21:00



— корпус 1824 (Ориентир: Альфа-Банк)

Часы работы: пн-пт 09:00—22:00; сб-вс 09:00-21:00



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Есть вопросы? Звоните:

+7-495-419-19-19 (ежедневно 08:00—22:00)



С заботой о вас,

Команда Ваша №1 х Таблетка.ру



*Условия акции ограничены, подробности уточняйте у сотрудников аптек