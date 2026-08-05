Летняя прохлада и приятные скидки! -10% на всё по Карте Заботы!

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Что добавит свежести вашему лету?
— Защита от солнца
— Уход после загара
— Средства от надоедливых насекомых
— Витамины и добавки
— Все необходимое для первой помощи
Наши адреса:
— Крюковская площадь дом 1, ТЦ «Иридиум»
Часы работы: пн-пт 08:00—21:00; сб-вс 09:00-21:00
— Проспект Панфиловский, корпус 1841 (Ориентир: рядом с цветочным магазином)
Часы работы: пн-пт 09:00—22:00; сб-вс 09:00-21:00
— корпус 1824 (Ориентир: Альфа-Банк)
Часы работы: пн-пт 09:00—22:00; сб-вс 09:00-21:00
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Есть вопросы? Звоните:
+7-495-419-19-19 (ежедневно 08:00—22:00)
С заботой о вас,
Команда Ваша №1 х Таблетка.ру
*Условия акции ограничены, подробности уточняйте у сотрудников аптек