Яркие, счастливые и запоминающиеся каникулы, где полезное времяпровождение соприкасается с развлечениями! Это Летняя IT-школа ЦКО МИЭТ. Добавлены две смены в августе — успейте записаться.
Время посещения:
- с 10 до 18 по будням.
Расписание смен:
- 1 смена — с 29 мая по 9 июня — Научная смена 1.0
- 2 смена — с 12 по 23 июня — Научная смена 2.0
- 3 смена — с 26 июня по 7 июля — Программирование и 3D-моделирование 1.0
- 4 смена — с 10 по 21 июля — Программирование и 3D-моделирование 2.0
- 5 смена — с 24 июля по 4 августа — Разработка компьютерных игр на 100%
- 6 смена — с 7 по 18 августа — Разработка компьютерных игр на 100%.
Что ожидает ребят:
- программирование (С++, Python)
- 3D-моделирование (Blender и 3Ds MAX — ЦКО МИЭТ единственный центр в Зеленограде, кто обучает детей данной программе)
- разработка компьютерных игр (Scratch и Unity3D)
- в перерывах ребята смогут поиграть в настольные игры
- также игры на свежем воздухе, веселье и радость
- полноценное горячее питание в столовой НИУ МИЭТ
- по окончании смены выдается сертификат установленного образца за подпись проректора НИУ МИЭТ.
ЦКО МИЭТ является структурным подразделением НИУ МИЭТ. После окончания программы ребятам выдадут сертификат НИУ МИЭТ и порекомендуют годовой курс для продолжения обучения.
Записаться по телефону: 8-499-735-32-65, 8-916-062-04-09
Либо оставьте заявку Вконтакте и представители ЦКО МИЭТ с вами свяжутся.
Подробности: на сайте.
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