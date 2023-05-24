Летняя IT-школа ЦКО МИЭТ — добавлены ещё две новые смены в августе 24.05.2023 Реклама

Яркие, счастливые и запоминающиеся каникулы, где полезное времяпровождение соприкасается с развлечениями! Это Летняя IT-школа ЦКО МИЭТ. Добавлены две смены в августе — успейте записаться.

Время посещения:

  • с 10 до 18 по будням.

Расписание смен:

  • 1 смена — с 29 мая по 9 июня — Научная смена 1.0
  • 2 смена — с 12 по 23 июня — Научная смена 2.0
  • 3 смена — с 26 июня по 7 июля — Программирование и 3D-моделирование 1.0
  • 4 смена — с 10 по 21 июля — Программирование и 3D-моделирование 2.0
  • 5 смена — с 24 июля по 4 августа — Разработка компьютерных игр на 100%
  • 6 смена — с 7 по 18 августа — Разработка компьютерных игр на 100%.

Что ожидает ребят:

  • программирование (С++, Python)
  • 3D-моделирование (Blender и 3Ds MAX — ЦКО МИЭТ единственный центр в Зеленограде, кто обучает детей данной программе)
  • разработка компьютерных игр (Scratch и Unity3D)
  • в перерывах ребята смогут поиграть в настольные игры
  • также игры на свежем воздухе, веселье и радость
  • полноценное горячее питание в столовой НИУ МИЭТ
  • по окончании смены выдается сертификат установленного образца за подпись проректора НИУ МИЭТ.

ЦКО МИЭТ является структурным подразделением НИУ МИЭТ. После окончания программы ребятам выдадут сертификат НИУ МИЭТ и порекомендуют годовой курс для продолжения обучения.

Записаться по телефону: 8-499-735-32-65, 8-916-062-04-09
Либо оставьте заявку Вконтакте и представители ЦКО МИЭТ с вами свяжутся.

Подробности: на сайте.

Метки:
образование и обучение, профессиональное образование, программирование, летняя школа, Центр компьютерного обучения - МИЭТ
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