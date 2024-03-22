Интересные и полезные каникулы в Зеленограде летом 2024 года — EASY! В Центре компьютерного обучения МИЭТ (ЦКО МИЭТ) предварительное бронирование со скидкой 5000 рублей — до 31 марта.

До летних каникул осталось не так много времени, как кажется, поэтому пора их планировать.