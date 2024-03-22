Интересные и полезные каникулы в Зеленограде летом 2024 года — EASY! В Центре компьютерного обучения МИЭТ (ЦКО МИЭТ) предварительное бронирование со скидкой 5000 рублей — до 31 марта.
До летних каникул осталось не так много времени, как кажется, поэтому пора их планировать.
Летом 2024 Летняя IT-школа ЦКО МИЭТ вновь распахнет свои двери для юных программистов и дизайнеров!
В программе:
- занятия по программированию
- разработка компьютерных игр
- графический дизайн
- решение логических задач
- школьная математика и логика
- игры на свежем воздухе, веселье и радость.
Летняя IT-школа ЦКО МИЭТ — это полезный отдых, во время которого развлечение сочетается с обучением.
Время посещения — с 10 до 18.
1 смена: 27 мая — 7 июня
2 смена: 10-21 июня
3 смена: 24 июня — 5 июля
4 смена: 8 — 19 июля
5 смена: 22 июля — 2 августа
6 смена: 5 августа — 16 августа.
Раннее бронирование до 31 марта — со скидкой 5000 рублей!
Подробности: по ссылке.
Либо по телефонам:
Либо оставьте заявку Вконтакте и представители ЦКО МИЭТ с вами свяжутся.