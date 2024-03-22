Летняя IT-школа ЦКО МИЭТ открыла предварительное бронирование со скидкой — интересные и полезные каникулы — EASY! 22.03.2024 Реклама ИП СЕРГЕЕВА Н.С. ИНН:773574804701 erid:LatgBnBWr

Интересные и полезные каникулы в Зеленограде летом 2024 года — EASY! В Центре компьютерного обучения МИЭТ (ЦКО МИЭТ) предварительное бронирование со скидкой 5000 рублей — до 31 марта.

До летних каникул осталось не так много времени, как кажется, поэтому пора их планировать.

Летом 2024 Летняя IT-школа ЦКО МИЭТ вновь распахнет свои двери для юных программистов и дизайнеров!

В программе:

  • занятия по программированию
  • разработка компьютерных игр
  • графический дизайн
  • решение логических задач
  • школьная математика и логика
  • игры на свежем воздухе, веселье и радость.

Летняя IT-школа ЦКО МИЭТ — это полезный отдых, во время которого развлечение сочетается с обучением.

Время посещения — с 10 до 18.

1 смена: 27 мая — 7 июня
2 смена: 10-21 июня
3 смена: 24 июня — 5 июля
4 смена: 8 — 19 июля
5 смена: 22 июля — 2 августа
6 смена: 5 августа — 16 августа.

Раннее бронирование до 31 марта — со скидкой 5000 рублей!

Подробности: по ссылке.

Либо по телефонам:

Либо оставьте заявку Вконтакте и представители ЦКО МИЭТ с вами свяжутся.
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