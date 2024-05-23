Летний сезон в Starset — суперакции для всех новых учеников школы-студии 23.05.2024 Реклама ООО «СТАРСЕТ» ИНН:7735191770 erid:2VSb5w7ZefJ
Этим летом вы сможете окунуться в мир музыки вместе со школой-студией Starset. Читайте, какие суперакции они приготовили для всех новых учеников.

  • Абонемент на 4 занятия (группа 2 человека) + один урок в подарок + специальный мастер-класс — всего за 7400 рублей
  • Абонемент на 8 занятий (группа 2 человека) + два урока в подарок + специальный мастер-класс — всего за 13600 рублей
  • Пробный урок — бесплатно!
  • Также вы получите личный кабинет с домашними заданиями, возможность выступать на площадках города и концертах школы и заведете много новых друзей!

Школа-студия ждёт детей и взрослых от 8 до 60 лет.

Акция действует на классы вокала, гитары и электрогитары.

Сроки проведения акции: до 1 августа 2024 года.

Запись: на сайте

Телефон/whatsup/telegram: 8-999-967-65-34
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