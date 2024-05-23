Этим летом вы сможете окунуться в мир музыки вместе со школой-студией Starset. Читайте, какие суперакции они приготовили для всех новых учеников.
- Абонемент на 4 занятия (группа 2 человека) + один урок в подарок + специальный мастер-класс — всего за 7400 рублей
- Абонемент на 8 занятий (группа 2 человека) + два урока в подарок + специальный мастер-класс — всего за 13600 рублей
- Пробный урок — бесплатно!
- Также вы получите личный кабинет с домашними заданиями, возможность выступать на площадках города и концертах школы и заведете много новых друзей!
Школа-студия ждёт детей и взрослых от 8 до 60 лет.
Акция действует на классы вокала, гитары и электрогитары.
Сроки проведения акции: до 1 августа 2024 года.
Запись: на сайте
Телефон/whatsup/telegram: 8-999-967-65-34
Вход в строящийся подземный переход на станции Крюково со стороны нового города оказался открыт. Но только с одной стороны Новости
Виртуальная реальность (VR) в «Мегазаре» — вас ждут армии зомби, колонизация Марса, шутеры по мотивам Fortnite и Minecraft и многое другое Реклама
Концерт барочной музыки с подлинным старинным инструментом впервые в Зеленограде - 23 мая в театре «Ведогонь» Афиша
Беговые дорожки в парке Победы решили демонтировать — коммунальщики сами портят их тракторами во время уборки. Спортсмены объясняют, почему это плохое решение Новости
Зеленоградский депутат в Мосгордуме Андрей Титов пошел в народ на фоне скорых перевыборов. Жители удивлены его внезапной активностью Новости
Бесплатный мастер-класс «Первые шаги в Графическом дизайне» от компьютерной академии ТОП в Зеленограде Новости
Павел Воля впервые выступит в Зеленограде со стендап-концертом — 19 июня в Культурном центре «Зеленоград» (ДК) Реклама
Два здания зеленоградских школ закрылись на ремонт. Ученики и учителя переехали почти на полтора года Новости
Началось итоговое голосование за лидеров народной премии «Зеленоград.ру». Выбирайте лучшие компании и людей нашего города Новости