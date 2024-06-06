Программа каждой смены включает уроки творчества, занятия в детской школе программирования, экскурсии, мастер-классы, эстафеты, походы, интеллектуальные и спортивные игры и конкурсы.
Питание — бизнес-ланч в кафе + полезные перекусы.
Даты смен:
- 1 смена — 3-14 июня
- 2 смена — 17-28 июня
- 3 смена — 5-16 августа
- 4 смена — 19-30 августа
Возраст: 6-10 лет
Время занятий: 9:00-17:00
Место занятий: Зеленоград, корп. 2016
Контакты: 8-977-505-66-10
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