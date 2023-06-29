В летнем ИТ-клубе «Компьютерной академии ТОП» ваш ребёнок проведёт каникулы с пользой. Две недели ребята будут создавать собственные игры, 3D модели, свои сайты и другие проекты. Каждый новый день в лагере — изучение нового направления из IT сферы. Дети попробуют себя в разных компьютерных специальностях под руководством опытных преподавателей. Действует скидка 10% - только до конца июня.
Для детей 7 — 13 лет:
- летний городской компьютерный лагерь смены ? дня
- летний компьютерный лагерь смены полного дня.
Смены:
- 3 июля — 14 июля (осталось 5 мест)
- 17 июля — 28 июля (осталось 5 мест)
- 31 июля — 11 августа (осталось 5 мест).
В программе:
- программирование и создание компьютерных игр
- создание сайтов
- game-дизайн
- 3D-моделирование
- фото и видео лаборатория
- школа блогера
- анимация и мультипликация.
С «Компьютерной академией ТОП» ваш ребёнок откроет для себя мир технологий будущего, проведет время на каникулах весело и с удовольствием.
Спешите записаться:
- на сайте
- по телефонам 8-495-135-05-80, 8-968-656-57-44.
Адрес: Зеленоград, корпус 1651, 3 этаж, офис 305.
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Летний IT-клуб в Зеленограде с «Компьютерной академией ТОП»: каникулы с пользой. Горящая скидка 10% до конца июня Реклама
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