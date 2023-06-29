В летнем ИТ-клубе «Компьютерной академии ТОП» ваш ребёнок проведёт каникулы с пользой. Две недели ребята будут создавать собственные игры, 3D модели, свои сайты и другие проекты. Каждый новый день в лагере — изучение нового направления из IT сферы. Дети попробуют себя в разных компьютерных специальностях под руководством опытных преподавателей. Действует скидка 10% - только до конца июня.