Летний IT-клуб в Компьютерной Академии Топ Зеленоград! Успейте забронировать место в клубе со скидкой -10% до 30 апреля! 19.04.2024 Реклама АНО ДПО «Академия Топ» ИНН:7730257499 erid:LatgBoihz

Преподаватели Академии уже позаботились о школьниках и приготовили увлекательные программы, которые точно понравятся детям.

За двухнедельную смену ребята отлично повеселятся и отдохнут от школьных будней и попробуют себя в разных IT-направлениях.

В Академии, конечно, продумали разный уровень погружения, в зависимости от возраста ребят.

Чем будут заниматься:

  • Изучение программы по 3D-моделированию
  • Создание собственной игры
  • Создание сайта
  • Битва роботов
  • Создание полноценных проектов, которые пойдут в портфолио ребенка!
  • Активности и веселые игры в перерывах!

Смена половины дня
Время занятий: 09:00-13:00

Смены:

  • 3 июня — 14 июня
  • 17 июня — 28 июня
  • 01 июля — 12 июля
  • 15 июля — 26 июля
  • 29 июля — 09 августа

Возраст детей: 7-14 лет

Смена полного дня
Время занятий: 09:00-18:00

Смены:

  • 3 июня — 14 июня
  • 17 июня — 28 июня
  • 01 июля — 12 июля
  • 15 июля — 26 июля
  • 29 июля — 09 августа

Возраст детей: 7-14 лет

Летний IT-клуб в Компьютерной Академии ТОП Зеленоград — шанс для вашего ребенка раскрыть новые горизонты и насладиться летом с пользой!

ИТ клуб проводится по адресу: Зеленоград, к1651, оф. 305.
8-495-135-05-80

Узнавайте подробности и бронируйте место по ссылке clck.ru/3A7WF2

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