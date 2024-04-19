Преподаватели Академии уже позаботились о школьниках и приготовили увлекательные программы, которые точно понравятся детям.

За двухнедельную смену ребята отлично повеселятся и отдохнут от школьных будней и попробуют себя в разных IT-направлениях.

В Академии, конечно, продумали разный уровень погружения, в зависимости от возраста ребят.



Чем будут заниматься:

Изучение программы по 3D-моделированию

Создание собственной игры

Создание сайта

Битва роботов

Создание полноценных проектов, которые пойдут в портфолио ребенка!

Активности и веселые игры в перерывах!

Смена половины дня

Время занятий: 09:00-13:00

Смены:

3 июня — 14 июня

17 июня — 28 июня

01 июля — 12 июля

15 июля — 26 июля

29 июля — 09 августа

Возраст детей: 7-14 лет



Смена полного дня

Время занятий: 09:00-18:00



Смены:

3 июня — 14 июня

17 июня — 28 июня

01 июля — 12 июля

15 июля — 26 июля

29 июля — 09 августа

Возраст детей: 7-14 лет

Летний IT-клуб в Компьютерной Академии ТОП Зеленоград — шанс для вашего ребенка раскрыть новые горизонты и насладиться летом с пользой!

ИТ клуб проводится по адресу: Зеленоград, к1651, оф. 305.

8-495-135-05-80

Узнавайте подробности и бронируйте место по ссылке clck.ru/3A7WF2