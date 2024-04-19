Преподаватели Академии уже позаботились о школьниках и приготовили увлекательные программы, которые точно понравятся детям.
За двухнедельную смену ребята отлично повеселятся и отдохнут от школьных будней и попробуют себя в разных IT-направлениях.
В Академии, конечно, продумали разный уровень погружения, в зависимости от возраста ребят.
Чем будут заниматься:
- Изучение программы по 3D-моделированию
- Создание собственной игры
- Создание сайта
- Битва роботов
- Создание полноценных проектов, которые пойдут в портфолио ребенка!
- Активности и веселые игры в перерывах!
Смена половины дня
Время занятий: 09:00-13:00
Смены:
- 3 июня — 14 июня
- 17 июня — 28 июня
- 01 июля — 12 июля
- 15 июля — 26 июля
- 29 июля — 09 августа
Возраст детей: 7-14 лет
Смена полного дня
Время занятий: 09:00-18:00
Смены:
- 3 июня — 14 июня
- 17 июня — 28 июня
- 01 июля — 12 июля
- 15 июля — 26 июля
- 29 июля — 09 августа
Возраст детей: 7-14 лет
Летний IT-клуб в Компьютерной Академии ТОП Зеленоград — шанс для вашего ребенка раскрыть новые горизонты и насладиться летом с пользой!
ИТ клуб проводится по адресу: Зеленоград, к1651, оф. 305.
8-495-135-05-80
Узнавайте подробности и бронируйте место по ссылке clck.ru/3A7WF2