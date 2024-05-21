«Учи.ру» гордятся своей уникальной программой!
6 увлекательных интенсивов по:
- программированию
- английскому языку
- математике.
Возраст: 6-13 лет.
Время проведения: с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00.
Длительность потока: 10 или 5 рабочих дней.
Питание: здоровый перекус.
Каждый интенсив длится 10 дней, занятия проходят по будням:
- 3-14 июня
- 17-28 июня
- 1-12 июля
- 15-26 июля
- 29 июля-9 августа
- 12-23 августа.
Занимаясь с «Учи.ру», ребенок сможет:
- научиться создавать многоуровневые 2D- и 3D-игры
- изучить основы программирования и 3D-моделирования
- развить логику, алгоритмическое и пространственное мышление
- весело провести время в компании единомышленников
- раскрыть творческий потенциал
- прокачать гибкие и арифметические навыки
- закрепить школьную программу
- повысить уровень английского языка.
Интенсивы в «Учи.ру» это:
- программирование Minecraft и Roblox
- погружение в английский язык
- развитие лидерских качеств
- математическая квест-игра
- полезный перекус
- планирование и достижение целей
- игры на свежем воздухе
- викторины.
Звоните: 8-499-647-52-68
«Учи.ру» ждет вас по адресу: Зеленоград, корпус 1524.
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