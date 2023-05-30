«Вокруг света за 20 экспериментов 7+» (июнь, август)

Время пребывания — с 14.00 до 18.00.

Адрес: корпус 2034.

Что это за программа и чем будут заниматься дети почти 4 часа?

Ооо! Ребят ждет невероятный коктейль из географии, естествознания, ТРИЗ* и творчества!

Это программа, сочетающая в себе всё то, что так увлекает детей, заставляя забыть о гаджетах: разгадывание таинственных загадок, опыты, эксперименты, изобретения и путешествия. Они узнают о разных странах, их традициях и достопримечательностях, совершим самостоятельно массу открытий и изобретений. Но главное — ежедневные опыты и эксперименты, которые никого не оставят равнодушными.

Каждый день участников программы будут знакомить с новой страной, её достопримечательностями, особенностями и известными людьми (конечно, в том объеме, который интересен младшим школьникам), опытов и экспериментов, изобретательских заданий и творческих мастер-классов.



Всё, что они узнают, сделают, придумают, ребята заберут с собой в блокноте путешественника-экспериментатора, который в следующем учебном году поможет им с подготовкой проектов, сообщений, выставок в школе.

Трудно придумать более полезное лето для тех, кто хочет по-настоящему отдохнуть от учёбы, но не сидеть бесконечно в гаджетах, усугубляя игровую зависимость.

Например в день путешествия по Германии дети:

узнают об особенностях страны, её достопримечательностях и знаменитостях, заполнят дневник путешественника

узнают малоизвестные подробности о великом Гёте и сделают бусины с семенами

сделают катапульты или ручные стрелялки для распространения бусин

потренируются составлять карты и находить предмет по чужой схеме

узнают, что браться Гримм, на самом деле, вовсе не сочиняли сказки и сделают несколько опытов по мотивам сказки «Гензель и Гретель» (один из них — съедобный, поэтому заодно перекусят)

потренируют логику, аналитическое мышление и умение задавать правильные вопросы, разгадывая причину изобретения в Германии одного из популярных сегодня средств передвижения.

* ТРИЗ или Теория решения изобретательских задач — это система инструментов для продуктивного мышления.

Записаться

Телефон: 8-977-945-35-25

Сайт, Вконтакте, Телеграм