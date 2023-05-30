Летние программы в центре интеллектуального досуга «УникуМ» 30.05.2023 Реклама

Центр интеллектуального досуга «УникуМ» приготовил две программы для летнего городского отдыха детей. Рассказываем подробно.

«Занимательное лето 5+» (июнь, июль, август)

Время пребывания — с 10.00 до 14.00.
Адрес: корпус 2034.

Учиться летом уже невозможно, да и не нужно. НО! можно расширять свой кругозор и эрудицию. Короткие и тематические смены (1 неделя) не оставляют места для скуки. Например, в июне детей ждут неделя отрыва (врываемся в лето и забываем про школу), мульт-неделя, эра динозавров и мифы и легенды разных стран.

«Занимательное лето» начнется с недели счастья и попытки забыть все тяготы школы.

Громко дав команду «От винта!» и отметив начало лета самодельным салютом, вожатые с детьми вспомнят всё классное, чем можно заниматься летом: игры, поделки, эксперименты, прогулки/походы.

  • На «Мульт-неделе» дети погрузятся в мир мультипликации: история, игры, викторины и конечно съемка своего мультфильма от начала до конца.
  • Вернувшись в «Эру динозавров"у ребенка не останется пробелов знаний в этой области, поскольку всё от доисторического ландшафта до идентификации обнаруженных останков он сделает сам.
  • И в конце июня на последней неделе «Мифы и легенды разных стран» устроители с детьми «нагонят туману», найдут спрятанное, опознают неопознанное и раскроют тайное, потому что в каждой стране есть не только достопримечательности. Но об этом тссссс…

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«Вокруг света за 20 экспериментов 7+» (июнь, август)

Время пребывания — с 14.00 до 18.00.
Адрес: корпус 2034.

Что это за программа и чем будут заниматься дети почти 4 часа?

Ооо! Ребят ждет невероятный коктейль из географии, естествознания, ТРИЗ* и творчества!

Это программа, сочетающая в себе всё то, что так увлекает детей, заставляя забыть о гаджетах: разгадывание таинственных загадок, опыты, эксперименты, изобретения и путешествия. Они узнают о разных странах, их традициях и достопримечательностях, совершим самостоятельно массу открытий и изобретений. Но главное — ежедневные опыты и эксперименты, которые никого не оставят равнодушными.

Каждый день участников программы будут знакомить с новой страной, её достопримечательностями, особенностями и известными людьми (конечно, в том объеме, который интересен младшим школьникам), опытов и экспериментов, изобретательских заданий и творческих мастер-классов.

Всё, что они узнают, сделают, придумают, ребята заберут с собой в блокноте путешественника-экспериментатора, который в следующем учебном году поможет им с подготовкой проектов, сообщений, выставок в школе.

Трудно придумать более полезное лето для тех, кто хочет по-настоящему отдохнуть от учёбы, но не сидеть бесконечно в гаджетах, усугубляя игровую зависимость.

Например в день путешествия по Германии дети:

  • узнают об особенностях страны, её достопримечательностях и знаменитостях, заполнят дневник путешественника
  • узнают малоизвестные подробности о великом Гёте и сделают бусины с семенами
  • сделают катапульты или ручные стрелялки для распространения бусин
  • потренируются составлять карты и находить предмет по чужой схеме
  • узнают, что браться Гримм, на самом деле, вовсе не сочиняли сказки и сделают несколько опытов по мотивам сказки «Гензель и Гретель» (один из них — съедобный, поэтому заодно перекусят)
  • потренируют логику, аналитическое мышление и умение задавать правильные вопросы, разгадывая причину изобретения в Германии одного из популярных сегодня средств передвижения.

* ТРИЗ или Теория решения изобретательских задач — это система инструментов для продуктивного мышления.

Записаться
Телефон: 8-977-945-35-25

Сайт, Вконтакте, Телеграм

Цены

Начиная с 1 июня стоимость программы — 38380 рублей июнь и 40400 рублей июль/август.

Стоимость одной недели — 10100 рублей.

Цена на посещение одного дня для одного ребёнка фиксированная — 2500 рублей.

Метки:
летний отдых, летняя школа, Уникум
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