Не уехали на дачу? Ищете, чем занять ребёнка на каникулах? Хотите отвлечься и провести выходной с пользой? Гончарная мастерская — отличный вариант творческого отдыха, который нравится и детям, и взрослым.



Многие гости признаются, что здесь быстро забывают про телефон, перестают следить за временем и полностью погружаются в процесс.



Каждое изделие проходит полный путь от комка глины до готовой керамики: лепка, затирка, глазурование и два обжига. Поэтому результат нельзя забрать сразу — зато через несколько недель можно получить настоящую вещь, сделанную своими руками.