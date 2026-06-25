Гончарная мастерская «Гранат» работает всё лето без выходных — с 12:00 до 19:00, без предварительной записи.
Здесь нет строгого расписания и шаблонных заданий. Можно создавать всё, что хочется: кружку, вазу, скульптуру или совершенно необычную вещь по собственному эскизу. В мастерской много готовых работ для вдохновения, а опытные мастера всегда помогут воплотить любую идею.
Не уехали на дачу? Ищете, чем занять ребёнка на каникулах? Хотите отвлечься и провести выходной с пользой? Гончарная мастерская — отличный вариант творческого отдыха, который нравится и детям, и взрослым.
Многие гости признаются, что здесь быстро забывают про телефон, перестают следить за временем и полностью погружаются в процесс.
Каждое изделие проходит полный путь от комка глины до готовой керамики: лепка, затирка, глазурование и два обжига. Поэтому результат нельзя забрать сразу — зато через несколько недель можно получить настоящую вещь, сделанную своими руками.
В мастерскую приходят по одному, с друзьями, с детьми или всей семьёй. Оплата почасовая, а при занятиях от 3 часов подряд действуют скидки.
В «Гранате» также проводят дни рождения, девичники, корпоративы, свидания и семейные праздники. Необычный формат, который сделает встречу по-настоящему запоминающейся.
Адрес: Зеленоград, корпус 418, 1 этаж.
Сайт: granatzelenograd.ru
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