Летние букеты цветов от «Зелбукет» 25.06.2025 Реклама ИП Петров Е.А. ИНН:773578995285 erid:2VtzqwvVQ62

Флористы салона цветов «Зелбукет» подготовили серию букетов из любимых многими летних стойких цветов. Ведь именно летом, в самый сезон, цветы полны жизни, они вызревшие, поэтому максимально крупные и рослые, а значит, долго порадуют получателя в вазе.

Создавая букеты, флористы постарались учесть все предпочтения по цветовым гаммам, размерам и настроению букетиков. Посмотреть все летние букеты можно здесь.

Оформить заказ можно на сайте «Зелбукет» или через мессенджеры. Доставка по городу бесплатна от 3500Р.

Также на сайте вы можете посмотреть основную коллекцию букетов и букеты дня. Букеты дня — это букеты из цветов, которые салон цветов «Зелбукет» смог закупить максимально выгодно на этой неделе и предложить своим покупателям по привлекательной цене. Стоит отметить, что все цветы в салоне отборные, исключительного качества, ведь «Зелбукет» работает только с лучшими плантациями и производителями.

Подписывайтесь на телеграм-канал салона, там вся самая последняя информация, интересные предложения и фоточки красивых букетов!

Адрес салона: Андреевка, 42В/1, напротив ресторана «Раздолье»

Телефон: +7-925-089-49-99

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