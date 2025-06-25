Флористы салона цветов «Зелбукет» подготовили серию букетов из любимых многими летних стойких цветов. Ведь именно летом, в самый сезон, цветы полны жизни, они вызревшие, поэтому максимально крупные и рослые, а значит, долго порадуют получателя в вазе.

Создавая букеты, флористы постарались учесть все предпочтения по цветовым гаммам, размерам и настроению букетиков. Посмотреть все летние букеты можно здесь.

Оформить заказ можно на сайте «Зелбукет» или через мессенджеры. Доставка по городу бесплатна от 3500Р.