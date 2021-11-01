В Зеленограде, в 847 корпусе, открылся диагностический медицинский центр Лабораторной службы «Хеликс». Здесь выполняют все виды медицинских анализов — более 2500 наименований на современном и качественном оборудовании.
Ведут прием врачи: терапевт и аллерголог-иммунолог.
Работает процедурный кабинет: делают все виды инъекций, ставят капельницы, проводят вакцинацию, снимают ЭКГ.
Выписывают больничные листы, справки в бассейн, санаторно-курортные карты и так далее.
В центре ведет прием опытный врач терапевт-профпатолог, Барсуков Александр Викторович (прием доступен и в момент обращения или по предварительной записи). Стаж работы 42 года
Лаборатория «Хеликс» в корпусе 847 открыта ежедневно, с 7:30 до 19:00, воскресенье с 8:00 до 19:00.
Телефон 8-495-198-02-77, 8-910-499-70-70
Инстаграм helix_zelenograd
Лицензия № ЛО-77-01-021-353 от 30.07.21