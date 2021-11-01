В Зеленограде, в 847 корпусе, открылся диагностический медицинский центр Лабораторной службы «Хеликс». Здесь выполняют все виды медицинских анализов — более 2500 наименований на современном и качественном оборудовании.

Ведут прием врачи: терапевт и аллерголог-иммунолог.

Работает процедурный кабинет: делают все виды инъекций, ставят капельницы, проводят вакцинацию, снимают ЭКГ.

Выписывают больничные листы, справки в бассейн, санаторно-курортные карты и так далее.