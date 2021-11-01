Лабораторная служба «Хеликс» открылась в Зеленограде: анализы, процедурный кабинет, прием врачей, больничные и справки 01.11.2021 Реклама

В Зеленограде, в 847 корпусе, открылся диагностический медицинский центр Лабораторной службы «Хеликс». Здесь выполняют все виды медицинских анализов — более 2500 наименований на современном и качественном оборудовании.

Ведут прием врачи: терапевт и аллерголог-иммунолог.

Работает процедурный кабинет: делают все виды инъекций, ставят капельницы, проводят вакцинацию, снимают ЭКГ.

Выписывают больничные листы, справки в бассейн, санаторно-курортные карты и так далее.

Врач терапевт-профпатолог

В центре ведет прием опытный врач терапевт-профпатолог, Барсуков Александр Викторович (прием доступен и в момент обращения или по предварительной записи). Стаж работы 42 года

Режим работы

Лаборатория «Хеликс» в корпусе 847 открыта ежедневно, с 7:30 до 19:00, воскресенье с 8:00 до 19:00.

Телефон 8-495-198-02-77, 8-910-499-70-70

Инстаграм helix_zelenograd

Лицензия № ЛО-77-01-021-353 от 30.07.21

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Метки:
микрорайон 8, медицинский центр, новое место, анализы
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