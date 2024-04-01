В совокупности всех практик на занятиях за счет возвращения бережного внимания и движения в наше тело, запускаются процессы восстановления и оздоровления.



Занятия проходят по вторникам и пятницам с 19:30.

Адрес: студия «Мангала», корпус 2019.



Запись по телефону: 8-926-220-30-25

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