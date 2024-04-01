Занятия направлены на оздоровление, расслабление и гармонизацию состояния.
В арсенале:
- бережные приятные разминки
- игры и взаимодействия друг с другом
- расслабляющие медитации, успокаивающие ум
- изучение чудесных принципов тайцзи и движения форм
- массажи и элементы телесно-ориентированной терапии.
Также занятия направлены на приобретение мета-навыков тайцзи:
- расслабление плюс концентрация
- чуткость и внимательность
- центрированность и устойчивость
- адаптивность и текучесть в моменте
- направленность, как мягкое движение к целям без ожиданий.
После занятия приходит спокойное и деятельное состояние, очень ресурсное и приятное.
В совокупности всех практик на занятиях за счет возвращения бережного внимания и движения в наше тело, запускаются процессы восстановления и оздоровления.
Занятия проходят по вторникам и пятницам с 19:30.
Адрес: студия «Мангала», корпус 2019.
Запись по телефону: 8-926-220-30-25
*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена
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