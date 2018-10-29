В одном зеленом-зеленом городе невдалеке от шумной трассы стоит большой-пребольшой Торговый Центр Zеленопарк. В этом большом-пребольшом Торговом Центре есть парк супер-мега классных приключений Виртуалити. В веселом-превеселом парке есть страшный-престрашный аттракцион Лабиринт Страха. В темноте его извилистых коридоров прячутся всевозможные ужасы и неожиданности, пройти его под силу только смелым! Что делать, если очень страшно, но очень хочется?
В честь Хеллоуина парк Виртуалити дарит своим гостям 2 билета в Лабиринт Страха, потому что бояться вдвоем — весело! Торопитесь, акция продлится только с 29 октября по 4 ноября!
Узнать подробности и посмотреть, какие еще захватывающие дух аттракционы есть в парке можно на сайте Виртуалити.
Ждем всех бесстрашных в гости по адресу: Ленинградское шоссе, ТРЦ Zеленопарк, 1 этаж, рядом с Синема Парком.
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