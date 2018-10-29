В честь Хеллоуина парк Виртуалити дарит своим гостям 2 билета в Лабиринт Страха, потому что бояться вдвоем — весело! Торопитесь, акция продлится только с 29 октября по 4 ноября!

Узнать подробности и посмотреть, какие еще захватывающие дух аттракционы есть в парке можно на сайте Виртуалити.

Ждем всех бесстрашных в гости по адресу: Ленинградское шоссе, ТРЦ Zеленопарк, 1 этаж, рядом с Синема Парком.