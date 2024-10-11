Хотите поступить на бюджет? Курсы «Хорошист» помогут вам добиться этой цели! Наши ученики успешно сдают экзамены и поступают в лучшие вузы страны.
«Хорошист» предлагает
- Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по математике, физике, информатике, русскому языку и химии.
- Молодые опытные репетиторы с опытом подготовки к экзаменам до 15 лет.
- Индивидуально-групповой формат: у каждого ученика своя образовательная программа, домашнее задание и интенсивность занятий.
- Гибкое расписание и индивидуальный подход.
- Пропущенные занятия не сгорают: пропущенное по любой причине занятие сохраняется и в будущем отрабатывается.
Начать заниматься можно с этой недели!
Стоимость занятий:
- 1 раз в неделю по 90 минут — 7900 рублей.
- 1 раз в неделю по 120 минут — 8500 рублей.
- 2 раза в неделю по 120 минут — 13800 рублей.
Скидки для многодетных семей и при оплате за весь курс! Возможна беспроцентная рассрочка.
Расписание занятий
Корпус 322а и Корпус 1651:
- Математика ЕГЭ (10-11 класс) и ОГЭ (8-9 класс)
- Физика ЕГЭ (10-11 класс) и ОГЭ (8-9 класс)
- Информатика ЕГЭ (10-11 класс) и ОГЭ (8-9 класс)
Время занятий:
- будни: 16:00-20:00
- суббота: 14:00-18:00
- воскресенье: 10:00-12:00
Подбор группы производится после тестирования.
Корпус 322а:
- Русский язык ЕГЭ: Воскресенье 16:00—18:00, Среда 18:40-20:40
- Русский язык ОГЭ: Воскресенье 14:00—16:00, набор в группу на буднях
- Химия ЕГЭ (10-11 класс): Понедельник 19:00-20:30
Корпус 1651:
- Русский язык ЕГЭ — идет набор
- Русский язык ОГЭ — идет набор
Запись на тестирование и консультацию
Евгений: 8-925-449-92-82 (телефон, вотсап, телеграм)
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