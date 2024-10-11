«Хорошист» предлагает

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по математике, физике, информатике, русскому языку и химии.

Молодые опытные репетиторы с опытом подготовки к экзаменам до 15 лет.

Индивидуально-групповой формат: у каждого ученика своя образовательная программа, домашнее задание и интенсивность занятий.

Гибкое расписание и индивидуальный подход.

Пропущенные занятия не сгорают: пропущенное по любой причине занятие сохраняется и в будущем отрабатывается.

Начать заниматься можно с этой недели!

Стоимость занятий:

1 раз в неделю по 90 минут — 7900 рублей.

1 раз в неделю по 120 минут — 8500 рублей.

2 раза в неделю по 120 минут — 13800 рублей.

Скидки для многодетных семей и при оплате за весь курс! Возможна беспроцентная рассрочка.

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