Курсы «Хорошист» добирают учеников на курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 11.10.2024 Peклама ИП Должкевич Е.А. ИHH:504411587700 еrid:2VSb5yUKP2p

Хотите поступить на бюджет? Курсы «Хорошист» помогут вам добиться этой цели! Наши ученики успешно сдают экзамены и поступают в лучшие вузы страны.

«Хорошист» предлагает

  • Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по математике, физике, информатике, русскому языку и химии.
  • Молодые опытные репетиторы с опытом подготовки к экзаменам до 15 лет.
  • Индивидуально-групповой формат: у каждого ученика своя образовательная программа, домашнее задание и интенсивность занятий.
  • Гибкое расписание и индивидуальный подход.
  • Пропущенные занятия не сгорают: пропущенное по любой причине занятие сохраняется и в будущем отрабатывается.

Начать заниматься можно с этой недели!

Стоимость занятий:

  • 1 раз в неделю по 90 минут — 7900 рублей.
  • 1 раз в неделю по 120 минут — 8500 рублей.
  • 2 раза в неделю по 120 минут — 13800 рублей.

Скидки для многодетных семей и при оплате за весь курс! Возможна беспроцентная рассрочка.

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Расписание занятий

Корпус 322а и Корпус 1651:

  • Математика ЕГЭ (10-11 класс) и ОГЭ (8-9 класс)
  • Физика ЕГЭ (10-11 класс) и ОГЭ (8-9 класс)
  • Информатика ЕГЭ (10-11 класс) и ОГЭ (8-9 класс)

Время занятий:

  • будни: 16:00-20:00
  • суббота: 14:00-18:00
  • воскресенье: 10:00-12:00

Подбор группы производится после тестирования.

Корпус 322а:

  • Русский язык ЕГЭ: Воскресенье 16:00—18:00, Среда 18:40-20:40
  • Русский язык ОГЭ: Воскресенье 14:00—16:00, набор в группу на буднях
  • Химия ЕГЭ (10-11 класс): Понедельник 19:00-20:30

Корпус 1651:

  • Русский язык ЕГЭ — идет набор
  • Русский язык ОГЭ — идет набор

Запись на тестирование и консультацию

Евгений: 8-925-449-92-82 (телефон, вотсап, телеграм)

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