В преддверии Нового года, нас всех охватывает волнение — начинается подготовка к празднику. Надо составить меню новогоднего стола, купить и нарядить ёлку, придумать подарки родным и близким, закупить продукты, продумать свой наряд и образ для новогодней ночи, и решить еще много неотложных задач и все успеть!
Во всей этой суете мы порой не ощущаем новогоднего настроения и перестаем верить в чудо. Во Вкусной Студии мы позаботились о том, чтобы подготовка к празднику у Вас прошла беззаботно и легко. Мы подготовили для Вас и Ваших детей увлекательные Кулинарные Ёлки, варианты интересных новогодних подарков и проведения досуга на праздники.
А помните посылки из детства? Те самые, в деревянных ящиках. Как правило, такие посылки мы получали от родных и близких. И это было целое семейное событие! Помните то чувство, когда посылку только-только открываешь? Как замирает сердце в предвкушении, и голова занята одной мыслью: «Что же там внутри?». А внутри, конечно же, подарки, соленья, варенье и сладости! Вспомнили? Как жаль, что сейчас посылки в картонных коробках и немного пропало их очарование. Поэтому во Вкусной студии мы подготовили Новогоднюю посылку-подарок!
Этот деревянный ящик со сладкими «сокровищами» и бутылкой шампанского, Вы можете подарить родным и близким, коллегам, друзьям и знакомым. Счастливый обладатель такого подарка, обязательно ненадолго вернется в детство и окунется в теплые воспоминания.
В составе нашей Новогодней посылки: коробочка, с тающим во рту, сливовым зефиром; коробочка с нежнейшими конфетами «Птичье молоко», ароматный и пряный Штоллен — это рождественская выпечка, которая готовится за три недели до Рождества, чтобы созреть и пропитаться ароматами цукатов, орехов и сухофруктов, которые специально вымачивают в роме и специях. И, конечно же, какая посылка без главного атрибута Нового года — игристого шампанского!
Узнать стоимость и заказать свою Новогоднюю посылку можно по телефону: +7 (919) 997-4056
Приглашаем детей и родителей на Кулинарные Ёлки во Вкусную студию.
Что же это такое «Кулинарная Ёлка» и что Вас будет там ждать:
- Интересный и увлекательный кондитерский мастер класс по приготовлению вкусняшек!
- На мастер-классе каждый ребёнок почувствует себя настоящим кондитером, мы выдадим специальные поварские фартучки, что поможет детям быстрее включиться в процесс готовки. ?
- Участие в подобном кулинарном мастер-классе является важным этапом в развитии ребёнка: во-первых, развивается мелкая моторика, во-вторых, заинтересовавшись готовкой, ребёнок с удовольствием будет помогать родителям на кухне. А ещё, во время мастер-класса, ребёнок узнает много новых, познавательных историй из кондитерского мира, научится пользоваться кухонной утварью и инвентарем, узнает о тонкостях приготовления кондитерских изделий и использования тех или иных ингредиентов!
А после мастер-класса детей ждет развлекательная программа! В гости к ребятам придут Дед Мороз со Снегурочкой и Бабой Ягой. Они поиграют с детьми в веселые игры, будут водить хоровод, Снегурочка разукрасит детей волшебными рисунками (элементы аквагрима), также проведёт квест по поиску подарков, которые спрячет Баба Яга, и другие сюрпризы.
Каждый ребёнок унесёт с Кулинарной Ёлки свой шедевр и ещё много-много новых впечатлений.
Успейте забронировать билет на Кулинарную Ёлку и устроить своему ребёнку незабываемое путешествие в сладкий кондитерский мир!
Кулинарная Ёлка — 3 Января
- Возраст: 3-5 лет
- Мастер-класс: Украшаем новогоднее имбирное печенье и готовим бананы в шоколаде!
- Развлекательная программа: Дед Мороз и Снегурочка, песни, танцы, хороводы, элементы аквагрима!
- Продолжительность: 1.5-2 часа. Начало в 11:00, окончание в 13:00.
- Стоимость: 1500 рублей/ребёнок +мама (с подарком). 1950 рублей/два ребёнка+мама (с подарком)
Место проведения: Вкусная Студия. Адрес: улица Гоголя, дом 2, офис 26 (это бизнес-центр рядом с ТЦ «Иридиум»).
Кулинарная Ёлка — 5 Января
- Возраст: 6-10 лет
- Мастер-класс: Готовим Новогоднюю имбирную Ёлку и Фрик Милк Шейк
- Развлекательная программа: Снегурочка и Баба Яга, песни, танцы, хороводы, элементы аквагрима, квест по поиску подарков
- Продолжительность: 2.5-3 часа. Начало в 11:00, окончание в 14:00.
- Стоимость: 1800 рублей/ребёнок +мама (с подарком). 2250 рублей/два ребёнка+мама (с подарком)
Место проведения:
Место проведения: Вкусная Студия. Адрес: улица Гоголя, дом 2, офис 26 (это бизнес-центр рядом с ТЦ «Иридиум»).
Приглашаем Вас поучаствовать в кулинарных мастер-классах во Вкусной студии. В нашей уютной, стильной студии, Вы сможете весело и увлекательно провести время на кулинарном мастер-классе, научитесь готовить интересные блюда и узнаете о всех тонкостях кулинарных процессов, а также познакомитесь с новыми людьми. На наших мастер-классах используются только высокачественные продукты и ингредиенты, мы никогда не используем искусственных подсластителей, ароматизаторов, сходных с натуральными, вредных красителей, сухих смесей, консервантов и прочих, весьма сомнительных для здоровья человека ингредиентов. Наш принцип — только натуральные качественные ингредиенты могут создать настоящие кулинарные шедевры.
Расписание мастер-классов:
Мастер-класс: Учимся готовить традиционную французскую классику — тарт — песочный открытый пирог с начинкой. Рассыпчатое песочное тесто, разнообразная начинка — что может быть лучше для уютного домашнего ужина? Хотите научиться готовить это изысканное блюдо? На нашем мастер-классе каждый участник приготовит два вида тарта: сладкий (с нежнейшим лимонным кремом и меренгой) и несладкий (с сырной начинкой и курицей). Участники научатся работать с песочным тестом, узнают все тонкости приготовления, раскатки и выпечки. Мы обязательно поделимся вариантами других начинок для тартов. Каждый участник приготовит два тарта, и заберет его домой, вместе с подробным распечатанным рецептом, отличным настроением и новыми знаниями.
Продолжительность: 2-2.5 часа. Начало в 15:00, окончание в 17:00.
Стоимость: 2200 руб/чел.
Мастер-класс: Думаете, что никогда не сможете самостоятельно приготовить осетинский пирог дома? После нашего мастер класса, Вы уже на следующий день, без труда, сами испечёте самый настоящий осетинский пирог, которым вы удивите и порадуете своих близких и родных. 5 января будем готовить осетинские пироги с двумя видами начинок (ботва с сыром и картофель с сыром). Научим секретам работы с дрожжевым тестом и технологии замеса. Вы научитесь правильно готовить и укладывать начинку в пироги, а также, узнаете о правильной технике выпекания. Каждый участник заберет с собой два пирога, приготовленных собственноручно от начала до конца, подробный рецепт в распечатанном виде и много положительных эмоций.
Продолжительность: 3-3.5 часа. Начало в 16:00, окончание в 19:00.
Стоимость: 2200 руб/чел
Мастер-класс: готовим самый популярный зимний десерт — вкус настоящей Австрии — теплый, пряный, ароматный яблочный штрудель. Кажется, что приготовить этот десерт дома практически нереально. Но на нашем мастер-классе мы докажем обратное! Каждый участник узнает о секретах приготовления этого десерта и приготовит свой собственный штрудель, который заберет домой.
Продолжительность: 3-3.5 часа. Начало в 16:00, окончание в 19:00.
Стоимость: 2200 руб/чел
В нашей студии Вы также можете приобрести подарочный сертификат, номиналом 1500 рублей и сделать приятный подарок на Новый Год своим близким.
Записаться на мастер-классы можно по телефону/WhatApp: +7(919)997-40-56.
Или через социальные сети:
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Ждём Вас в нашей Вкусной Студии по адресу: Зеленоград, ул. Гоголя, д. 2, офис 26 (бизнес центр рядом с Иридиумом).
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