Этот деревянный ящик со сладкими «сокровищами» и бутылкой шампанского, Вы можете подарить родным и близким, коллегам, друзьям и знакомым. Счастливый обладатель такого подарка, обязательно ненадолго вернется в детство и окунется в теплые воспоминания.

В составе нашей Новогодней посылки: коробочка, с тающим во рту, сливовым зефиром; коробочка с нежнейшими конфетами «Птичье молоко», ароматный и пряный Штоллен — это рождественская выпечка, которая готовится за три недели до Рождества, чтобы созреть и пропитаться ароматами цукатов, орехов и сухофруктов, которые специально вымачивают в роме и специях. И, конечно же, какая посылка без главного атрибута Нового года — игристого шампанского!

Узнать стоимость и заказать свою Новогоднюю посылку можно по телефону: +7 (919) 997-4056