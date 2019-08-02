В преддверии школьного сезона КСК «Альтис» открывает для Вас свои двери и объявляет набор на занятия конным спортом.
В наших Клубах Вас ждут прекрасно подготовленные пони для малышей от 4-х лет и более серьезные Партнеры для спортсменов, представляющих клубы на первенствах Москвы и России.
- пробное занятие бесплатно, чтобы Вы смогли познакомиться с нами получше и определить систему тренировок
- групповые и индивидуальные занятия по разовой системе оплаты и абонементам
- квалифицированный персонал
- предоставление защитной экипировки и аксессуаров (шлемы, хлысты.)
Ваш малыш мечтает о сказочном пони, желает обучиться навыкам верховой езды и просто интересно провести остаток дней школьных каникул?
Тогда мы ждем вашу семью в нашем небольшом и уютном Пони-клубе по адресу: Зеленоград, улица Алабушевская, 19, СНТ «Энергетик». Клуб расположен в черте города, в 5 минутах езды от станции Крюково.
- крытый манеж
- теплая трибуна
- теплая раздевалка
- открытый плац
- специалист по Иппотерапии
- самые добрые и плюшевые пони
- организация и проведение экскурсий по программе «В гостях у пони»
Наш второй клуб находится в живописнейшем месте — деревне Свистуха на Рогачевском шоссе.
Огромные просторы, бескрайние поля, чистый воздух, конюшни в стиле Шале и красивые закаты позволят Вам окунуться в атмосферу настоящего Ранчо.
- крытый отапливаемый манеж 18х42 м
- плац 25 м х 40 м
- выездковый плац 20 м х 60 м
- освещаемая территория
- теплая раздевалка
- летние домики на 2-х
- организация выездов в поля
- пони и верховые лошади
Хотите познакомиться с Миром самых удивительных и грациозных животных на планете?
Мы ждем вас!
Наши Клубы работают ежедневно!
Все, что вам необходимо сделать, это определить наиболее удобный для тренировок Клуб, день недели и позвонить нам:
Ознакомиться с прайсом вы можете на нашем сайте.
Узнать подробно о деятельности нашего комплекса, трудовых буднях, достижениях наших спортсменов и наших питомцах, вы можете в нашей группе в VK «Альтис» Зеленоград, VK «Альтис» Свистуха и Instagram
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Август 20% скидки
-
Профессиональные
товары для шитья и вязания!
- Для летних ремонтов!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.