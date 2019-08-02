В преддверии школьного сезона КСК «Альтис» открывает для Вас свои двери и объявляет набор на занятия конным спортом.

В наших Клубах Вас ждут прекрасно подготовленные пони для малышей от 4-х лет и более серьезные Партнеры для спортсменов, представляющих клубы на первенствах Москвы и России.