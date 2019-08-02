Конно-спортивный клуб «Альтис» приглашает детей и взрослых на занятия 02.08.2019 КСК «Альтис» Реклама

В преддверии школьного сезона КСК «Альтис» открывает для Вас свои двери и объявляет набор на занятия конным спортом.

В наших Клубах Вас ждут прекрасно подготовленные пони для малышей от 4-х лет и более серьезные Партнеры для спортсменов, представляющих клубы на первенствах Москвы и России.

Для Вас:

  • пробное занятие бесплатно, чтобы Вы смогли познакомиться с нами получше и определить систему тренировок
  • групповые и индивидуальные занятия по разовой системе оплаты и абонементам
  • квалифицированный персонал
  • предоставление защитной экипировки и аксессуаров (шлемы, хлысты.)

КСК «Альтис» (Зеленоград)

Ваш малыш мечтает о сказочном пони, желает обучиться навыкам верховой езды и просто интересно провести остаток дней школьных каникул?

Тогда мы ждем вашу семью в нашем небольшом и уютном Пони-клубе по адресу: Зеленоград, улица Алабушевская, 19, СНТ «Энергетик». Клуб расположен в черте города, в 5 минутах езды от станции Крюково.

В Клубе к вашим услугам:

  • крытый манеж
  • теплая трибуна
  • теплая раздевалка
  • открытый плац
  • специалист по Иппотерапии
  • самые добрые и плюшевые пони
  • организация и проведение экскурсий по программе «В гостях у пони»

КСК «Альтис» (Свистуха)

Наш второй клуб находится в живописнейшем месте — деревне Свистуха на Рогачевском шоссе.

Огромные просторы, бескрайние поля, чистый воздух, конюшни в стиле Шале и красивые закаты позволят Вам окунуться в атмосферу настоящего Ранчо.

В Клубе к вашим услугам:

  • крытый отапливаемый манеж 18х42 м
  • плац 25 м х 40 м
  • выездковый плац 20 м х 60 м
  • освещаемая территория
  • теплая раздевалка
  • летние домики на 2-х
  • организация выездов в поля
  • пони и верховые лошади

Хотите познакомиться с Миром самых удивительных и грациозных животных на планете?

Мы ждем вас!

Наши Клубы работают ежедневно!

Все, что вам необходимо сделать, это определить наиболее удобный для тренировок Клуб, день недели и позвонить нам:

Ознакомиться с прайсом вы можете на нашем сайте.

Узнать подробно о деятельности нашего комплекса, трудовых буднях, достижениях наших спортсменов и наших питомцах, вы можете в нашей группе в VK «Альтис» Зеленоград, VK «Альтис» Свистуха и Instagram

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