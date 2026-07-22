1 кг креветок — по себестоимости.



Иногда лучший вечер — это стол, полная тарелка креветок и люди, с которыми хорошо.



Период проведения акции:

С 20 июля по 6 августа включительно, каждую неделю с воскресенья по четверг??



Без подвоха. Просто потому что своих хочется радовать.



Зеленоград, Георгиевский проспект, 27к2



+7 (993) 695-00-07



Приходи, бери своих и не тормози — креветки ждать не любят



ФолькЛор



Всех обняли