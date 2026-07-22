1 кг креветок — по себестоимости.
Иногда лучший вечер — это стол, полная тарелка креветок и люди, с которыми хорошо.
Период проведения акции:
С 20 июля по 6 августа включительно, каждую неделю с воскресенья по четверг??
Без подвоха. Просто потому что своих хочется радовать.
Зеленоград, Георгиевский проспект, 27к2
+7 (993) 695-00-07
Приходи, бери своих и не тормози — креветки ждать не любят
ФолькЛор
Всех обняли
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