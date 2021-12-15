Корпоративы и дни рождения для взрослых в «Космосе» — аренда залов и вкусная еда 15.12.2021 ZELENOGRAD.RU

Cпортивно-досуговый центр «Космос» предлагает корпоративы и дни рождения для взрослых

Три зала в аренду — на 20, 25, 50 человек

  • да, можно без батутов
  • да, можно свой алкоголь в зале
  • будни — 700 рублей/час
  • выходные и праздники — 950 рублей/час

Вкусная еда — от картошки фри до фуршета

  • без ограничения стоимости с человека
  • без минимальной суммы заказа
  • три часа аренды зала в подарок при заказе от 12000 рублей

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Адрес — Зеленоград, проезд 687, дом 15, строение 3 (напротив 20-го микрорайона)

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Метки:
Космос
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