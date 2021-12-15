Cпортивно-досуговый центр «Космос» предлагает корпоративы и дни рождения для взрослых
Три зала в аренду — на 20, 25, 50 человек
- да, можно без батутов
- да, можно свой алкоголь в зале
- будни — 700 рублей/час
- выходные и праздники — 950 рублей/час
Вкусная еда — от картошки фри до фуршета
- без ограничения стоимости с человека
- без минимальной суммы заказа
- три часа аренды зала в подарок при заказе от 12000 рублей
Оставьте заявку на бронь
- по телефону 8-499-995-06-07
- на сайте cosmos.zelenograd.ru
Адрес — Зеленоград, проезд 687, дом 15, строение 3 (напротив 20-го микрорайона)
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