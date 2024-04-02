Условия:
- получите в любом из филиалов компании «Никор» и наклейте на заднее стекло вашего автомобиля фирменную наклейку «Я люблю Никор медицина»
- сделайте фото наклейки с номером вашего автомобиля и отправьте по ссылке team.nikor-n.ru (с 1 марта по 30 июля, и с 1 августа по 7 сентября) для прохождения модерации. Каждому участнику будет присвоен индивидуальный номер
- подпишитесь на телеграм-канал https://t.me/nikor_med.Наклейку нельзя снимать до окончания даты конкурса. В случае порчи наклейки, можно взять новую в филиалах компании «Никор».
В День города 7 сентября в 18:00 среди участников конкурса будут разыграны 10 ценных призов:
- 1 место — телефон Apple iPhone 15 Pro 128Gb (Natural titanium)
- 2 место — смартфон Samsung Galaxy S23 FE 8/256GB Бежевый
- 3 место — смарт-часы Huawei GT 3 MIL-B19 Gold SS/White Leather
- 4 место — наушники AirPods 3rd Generation w/Lighting Charging Case
- 5 место — Яндекс.Станция 2 — умная колонка с Алисой, Медный
- 6 место — сертификат на 5000р
- 7 место — сертификат на 5000р
- 8 место — сертификат на 5000р
- 9 место — сертификат на 3000р
- 10 место — сертификат на 3000р
Адреса филиалов и полные условия конкурса на сайтах:
— https://nikormed.ru/
— http://nikor-n.ru/
Команда «Никор»
Подрядчик решил бросить строительство сквозного проезда между в Центральным и Московским проспектами Новости
Квиз про кино, сериалы, мультфильмы и музыку — премьера нового формата от зеленоградского квиза InsightQuiz Реклама
Расширять парковку возле больницы на Каштановой аллее начнут в конце апреля и закончат за два месяца Новости
«Мосэнергосбыт» предупреждает об участившихся случаях телефонного мошенничества с предложением оформить льготу по оплате электроэнергии Новости
Требуются упаковщики собирать подарочные наборы с парфюмерией и прочей продукцией. Работа легкая Реклама
Счастливая неделя в сети фитнес-клубов FITNESSON — до 31 марта стоимость абонемента на 10 месяцев с тренером снижена до 29 900 рублей Реклама
В опасном для пешеходов проезде, где два года «строят дорогу», решили убрать временный переход Новости
Время быть цифровым! Рассказываем о возможностях, которые получают студенты МИЭТа в рамках проекта «Цифровая кафедра» Реклама
Пропавший в теракте в «Крокусе» зеленоградский учитель признан погибшим. Погиб также инженер и преподаватель МИЭТа Новости
Бесплатный мастер-класс «3D-моделирование персонажа из игры Brawl Stars» — 30 марта в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама