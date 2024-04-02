Конкурс «Я люблю Никор» 02.04.2024 Реклама ООО «НИКОР-Н» ИНН:7735042320 erid:LatgBiUP8

Условия:

  1. получите в любом из филиалов компании «Никор» и наклейте на заднее стекло вашего автомобиля фирменную наклейку «Я люблю Никор медицина»
  2. сделайте фото наклейки с номером вашего автомобиля и отправьте по ссылке team.nikor-n.ru (с 1 марта по 30 июля, и с 1 августа по 7 сентября) для прохождения модерации. Каждому участнику будет присвоен индивидуальный номер
  3. подпишитесь на телеграм-канал https://t.me/nikor_med.Наклейку нельзя снимать до окончания даты конкурса. В случае порчи наклейки, можно взять новую в филиалах компании «Никор».

В День города 7 сентября в 18:00 среди участников конкурса будут разыграны 10 ценных призов:

  • 1 место — телефон Apple iPhone 15 Pro 128Gb (Natural titanium)
  • 2 место — смартфон Samsung Galaxy S23 FE 8/256GB Бежевый
  • 3 место — смарт-часы Huawei GT 3 MIL-B19 Gold SS/White Leather
  • 4 место — наушники AirPods 3rd Generation w/Lighting Charging Case
  • 5 место — Яндекс.Станция 2 — умная колонка с Алисой, Медный
  • 6 место — сертификат на 5000р
  • 7 место — сертификат на 5000р
  • 8 место — сертификат на 5000р
  • 9 место — сертификат на 3000р
  • 10 место — сертификат на 3000р

Адреса филиалов и полные условия конкурса на сайтах:

— https://nikormed.ru/
— http://nikor-n.ru/

Команда «Никор»
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