Новый год один из самых любимых праздников у детей и взрослых! Предвкушение волшебства новогодней ночи, подарки и длинные каникулы, что может быть лучше?

Порадуйте своих детей походом на кондитерский мастер-класс! В уютной Вкусной студии, начиная с 4 до 6 января, мы подготовили интересные кондитерские мастер-классы на новогоднюю тематику, для детей от 6 лет. На мастер-классе каждый ребенок почувствует себя настоящим кондитером, сам приготовит и украсит свой десерт! Участие в подобном кулинарном мастер-классе является важным этапом в развитии ребенка: во-первых, развивается мелкая моторика, во-вторых, заинтересовавшись готовкой, ребенок с удовольствием будет помогать родителям на кухне. А еще во время мастер-класса, ребенок узнает много новых познавательных историй из кондитерского мира, научится пользоваться кухонной утварью и инвентарем, узнает о тонкостях приготовления кондитерских изделий и использования тех или иных ингредиентов.