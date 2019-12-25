Новый год один из самых любимых праздников у детей и взрослых! Предвкушение волшебства новогодней ночи, подарки и длинные каникулы, что может быть лучше?
Порадуйте своих детей походом на кондитерский мастер-класс! В уютной Вкусной студии, начиная с 4 до 6 января, мы подготовили интересные кондитерские мастер-классы на новогоднюю тематику, для детей от 6 лет. На мастер-классе каждый ребенок почувствует себя настоящим кондитером, сам приготовит и украсит свой десерт! Участие в подобном кулинарном мастер-классе является важным этапом в развитии ребенка: во-первых, развивается мелкая моторика, во-вторых, заинтересовавшись готовкой, ребенок с удовольствием будет помогать родителям на кухне. А еще во время мастер-класса, ребенок узнает много новых познавательных историй из кондитерского мира, научится пользоваться кухонной утварью и инвентарем, узнает о тонкостях приготовления кондитерских изделий и использования тех или иных ингредиентов.
В небольшой группе (до 6 человек), под руководством нашего шеф-кондитера, каждый ребенок приготовит и заберет с собой кейк-попсы (в переводе «торт на палочке») в виде новогодних оленей, а также может проявить творчество и украсить десерт по своему вкусу.
Даты проведения: 4-5-6 января
Время проведения:
- Утренняя группа с 11:00 до 13:00
- Дневная группа с 15:00 до 17:00.
Место проведения: Вкусная Студия, Зеленоград, улица Гоголя (бизнес-центр рядом с Иридиумом), дом 2, 2 этаж, офис 26
Стоимость: 1500руб/ребенок
Записаться: по телефону 8-919-997-40-56
Порадуйте себя и своих близких новым десертом к новогоднему столу! Оставьте заботы о десерте нам, потому что мы подготовили для вас самые вкусные муссовые торты в красивом новогоднем декоре. Такой торт обязательно станет той самой вишенкой на вашем новогоднем столе или будет отличным подарком!
К заказу доступны следующие вкусы муссовых тортов:
- Клубничный Фреш (мусс со вкусом Эрл Грей, начинка клубника-лимон)
- Шоколадный мандарин (шоколадный мусс, начинка из мандарина и апельсина)
- Экзотик (кокосовый мусс с начинкой манго-маракуйя)
Стоимость: 2300 руб
Заказать торт можно по телефону: 8-919-997-40-56
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