Что такое ТРГ (телерентгенограмма)

ТРГ (Телерентгенограмма) — это разновидность рентгена лицевой части головы.

На телеснимке изображается человеческий череп в рентгеновских лучах. Видны твёрдые и мягкие ткани, их соотношение и положение. ТРГ в стоматологии считается важным этапом подготовки к ортодонтическому лечению, вмешательствам в челюстно-лицевой хирургии и травматологии.



Что показывает ТРГ-снимок:

Положение, наклон, смещение зубов.

Соотношение размеров костей и мягких тканей.

Воспаления пародонта, пазух, челюстных суставов.

Аномалии развития зубочелюстного аппарата.

Асимметрию лицевой части черепа.

Состояние прикуса и причины его нарушения.

Дефекты костей, их структуру и расположение.

Изображение, получаемое в ходе телерентгенографии, даёт стоматологу информацию об особенностях строения лицевой и мозговой части черепа, состоянии костей, возможность строить план и прогнозы лечения. В процессе коррекции прикуса ортодонтическими конструкциями процедуру повторяют. Так появляется возможность отследить ход изменений, проверить правильность продвижения зубов.

Отвечая на вопрос о том, что такое снимок ТРГ, можно сказать, что это второй по популярности метод стоматологической диагностики после ортопантомограммы.