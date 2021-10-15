Компьютерная томография зубов и ЛОР-органов в медицинском центре «Норма-XXI» 15.10.2021 Реклама

В стоматологическом отделении медицинского центра появилось новое оборудование, которое помогает вывести лечение на более высокий уровень. Это аппарат рентгеновский томографический панорамный цефалометрический NewTom Giano HR PROFESSIONAL. Это новейшая модель, она была официально представлена на международном конгрессе радиологов ECR 2018 в марте в Вене. Благодаря обновленным системам механики и запатентованным механизмам работы аппарат отличается от своих сверстников Высочайшим качеством получаемых изображений, как 2D, так и 3D.

Какими возможностями и преимуществами обладает томография

По сравнению с рентгеном или панорамными снимками компьютерная томография зубов имеет ряд преимуществ, которые обусловливают все более широкое ее применение в стоматологической практике. Используя данные томографии, можно детально планировать проведение операций по установке имплантатов и различных ортопедических конструкций, даже если зубов вообще нет.
Специально разработанная компьютерная программа позволяет провести детальную обработку результатов обследования. После этого изготавливают пространственный шаблон для точного вживления имплантатов в челюсть пациента. Наличие снимка-шаблона делает возможным вести контроль всех этапов установки имплантатов и размещать их под требуемым углом в нужных зонах. Этим обеспечивается не только эстетичность, но и долговечность ортопедической конструкции.

Относительно ранее используемых методик КТ имеет ряд преимуществ:

  • Не надо специально готовиться к проведению процедуры;
  • Лучевую нагрузку пациент получает по минимуму, без вреда для здоровья;
  • Процедура занимает не более 30 секунд;
  • Получается трехмерное изображение высокого качества.

Компьютерная томография зубов находит широкое применение в различных разделах стоматологии:

  • В терапевтической стоматологии КТ используется для проведения оценки состояния зуба, количества каналов в корнях зуба при лечении периодонтита и пульпита;
  • В парадонтологии применяется для выяснения, в каком состоянии находятся околозубные ткани и пародонтальные карманы;
  • В имплантологии с помощью КТ уточняется место установки имплантатов и измеряется толщина костных тканей в месте вживления имплантатов;
  • В ортодонтии томография является лучшим методом для определения возможности извлечения не до конца прорезавшегося (ретинированного) зуба и коррекции зубного ряда;
  • В эндодонтической терапии КТ позволяет оценить изогнутость и длину каналов зуба.

Полученный при проведении компьютерной томографии высококачественный 3D снимок зуба, челюсти, позволяет максимально точно установить диагноз. Без этого невозможно назначение лечения в любой области стоматологии.
Методика КТ дает полную картину состояния ротовой полости пациента, не оставляя без внимания малейших отклонений. Что позволяет назначать правильное эффективное лечение.
Какие имеются противопоказания?
Как любая медицинская процедура, компьютерная томография зубов имеет ряд противопоказаний. Поэтому простую томографию не делают беременным в первые три месяца и кормящим женщинам.

Что такое ТРГ (телерентгенограмма)

ТРГ (Телерентгенограмма) — это разновидность рентгена лицевой части головы.

На телеснимке изображается человеческий череп в рентгеновских лучах. Видны твёрдые и мягкие ткани, их соотношение и положение. ТРГ в стоматологии считается важным этапом подготовки к ортодонтическому лечению, вмешательствам в челюстно-лицевой хирургии и травматологии.

Что показывает ТРГ-снимок:

  • Положение, наклон, смещение зубов.
  • Соотношение размеров костей и мягких тканей.
  • Воспаления пародонта, пазух, челюстных суставов.
  • Аномалии развития зубочелюстного аппарата.
  • Асимметрию лицевой части черепа.
  • Состояние прикуса и причины его нарушения.
  • Дефекты костей, их структуру и расположение.

Изображение, получаемое в ходе телерентгенографии, даёт стоматологу информацию об особенностях строения лицевой и мозговой части черепа, состоянии костей, возможность строить план и прогнозы лечения. В процессе коррекции прикуса ортодонтическими конструкциями процедуру повторяют. Так появляется возможность отследить ход изменений, проверить правильность продвижения зубов.
Отвечая на вопрос о том, что такое снимок ТРГ, можно сказать, что это второй по популярности метод стоматологической диагностики после ортопантомограммы.

Медицинский центр «Норма-XXI»

Адрес: Зеленоград, корпус 403А, этаж 2
Телефоны:8-495-944-53-53, 8-499-735-97-87, 8-964-583-06-60
Сайт: norma21.ru
Инстаграм
Вконтакте

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 4, медицинский центр, мрт и кт томография , Норма XXI
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Открылась «Территория фитнеса» напротив 14-го микрорайона. Детский бассейн работает, взрослый обещают скоро открыть Новости
Автобус 400 «экспресс» могут переименовать в e41. Вот новые правила нумерации московских автобусов Истории
Компьютерная томография зубов и ЛОР-органов в медицинском центре «Норма-XXI» Реклама
Фонарный столб в 18 микрорайоне нечаянно уронили на припаркованный автомобиль Новости
Тильти из Бакеево и другие истории «зеленоградских» деревень — избранные главы из книги Николая Нибура «Горетовские рассказы» Истории
Комедийное шоу «Женский Стендап» — 2 ноября в Культурном центре «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» и КЦ дарят билеты Афиша
Похудеть и зарядиться бодростью — студия танцев и йоги «Феникс» приглашает новичков на утренние занятия Реклама
Повторный прокат фильма Ридли Скотта «Гладиатор» — 21 октября в сети кинотеатров «Синема Парк» Афиша
Интересные лекции и мастер-классы в проекте «Университетские субботы» Афиша
Утвержден проект застройки микрорайона ЦИЭ. Работы могут начать в конце октября Новости
Как будет выглядеть новая библиотека-гостиная в 20 микрорайоне, для которой скоро начнут ремонтировать помещение Истории
Водителя автобуса в Голубом, который высадил ребенка, наказали, но не уволили Новости
Полиция не стала расследовать ни одно из заявлений зеленоградцев о горящем мусоре. Для этого у нее есть три причины Истории
Провалился грунт в парке «Ровесник» Новости
Дворы корпусов 2003—2010: подробный обзор в рейтинге общественных пространств Зеленограда Истории
Филармонический концерт «В джазовой палитре» — 17 октября в детской музыкальной школе на Панфиловском проспекте Афиша
В московских школах и детсадах начали эксперимент по тестированию на ковид. Его должны проводить раз в две недели. По сути оно обязательно Новости
Скончался третий пострадавший в аварии у «Панфиловского» — водитель сгоревшей «Газели» Новости
Торговый комплекс «Панфиловский» начали надстраивать. На крыше могут сделать кафе Новости
Музыкальный спектакль «Один день из жизни маленького негодника» — 6 ноября в Культурном центре «Зеленоград» Афиша
Проезд 647 в Андреевке решили сделать односторонним. Жителей приглашают проголосовать за или против Новости
Осенняя распродажа товаров для дома — до 17 октября в магазине «1000 мелочей» Реклама
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
Из-за сброса отходов теперь побелела вода Голеневского ручья в лесу 9 микрорайона. Возможно, отходы сливали прямо в жилом микрорайоне Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру