В стоматологическом отделении медицинского центра появилось новое оборудование, которое помогает вывести лечение на более высокий уровень. Это аппарат рентгеновский томографический панорамный цефалометрический NewTom Giano HR PROFESSIONAL. Это новейшая модель, она была официально представлена на международном конгрессе радиологов ECR 2018 в марте в Вене. Благодаря обновленным системам механики и запатентованным механизмам работы аппарат отличается от своих сверстников Высочайшим качеством получаемых изображений, как 2D, так и 3D.
По сравнению с рентгеном или панорамными снимками компьютерная томография зубов имеет ряд преимуществ, которые обусловливают все более широкое ее применение в стоматологической практике. Используя данные томографии, можно детально планировать проведение операций по установке имплантатов и различных ортопедических конструкций, даже если зубов вообще нет.
Специально разработанная компьютерная программа позволяет провести детальную обработку результатов обследования. После этого изготавливают пространственный шаблон для точного вживления имплантатов в челюсть пациента. Наличие снимка-шаблона делает возможным вести контроль всех этапов установки имплантатов и размещать их под требуемым углом в нужных зонах. Этим обеспечивается не только эстетичность, но и долговечность ортопедической конструкции.
Относительно ранее используемых методик КТ имеет ряд преимуществ:
- Не надо специально готовиться к проведению процедуры;
- Лучевую нагрузку пациент получает по минимуму, без вреда для здоровья;
- Процедура занимает не более 30 секунд;
- Получается трехмерное изображение высокого качества.
Компьютерная томография зубов находит широкое применение в различных разделах стоматологии:
- В терапевтической стоматологии КТ используется для проведения оценки состояния зуба, количества каналов в корнях зуба при лечении периодонтита и пульпита;
- В парадонтологии применяется для выяснения, в каком состоянии находятся околозубные ткани и пародонтальные карманы;
- В имплантологии с помощью КТ уточняется место установки имплантатов и измеряется толщина костных тканей в месте вживления имплантатов;
- В ортодонтии томография является лучшим методом для определения возможности извлечения не до конца прорезавшегося (ретинированного) зуба и коррекции зубного ряда;
- В эндодонтической терапии КТ позволяет оценить изогнутость и длину каналов зуба.
Полученный при проведении компьютерной томографии высококачественный 3D снимок зуба, челюсти, позволяет максимально точно установить диагноз. Без этого невозможно назначение лечения в любой области стоматологии.
Методика КТ дает полную картину состояния ротовой полости пациента, не оставляя без внимания малейших отклонений. Что позволяет назначать правильное эффективное лечение.
Какие имеются противопоказания?
Как любая медицинская процедура, компьютерная томография зубов имеет ряд противопоказаний. Поэтому простую томографию не делают беременным в первые три месяца и кормящим женщинам.
ТРГ (Телерентгенограмма) — это разновидность рентгена лицевой части головы.
На телеснимке изображается человеческий череп в рентгеновских лучах. Видны твёрдые и мягкие ткани, их соотношение и положение. ТРГ в стоматологии считается важным этапом подготовки к ортодонтическому лечению, вмешательствам в челюстно-лицевой хирургии и травматологии.
Что показывает ТРГ-снимок:
- Положение, наклон, смещение зубов.
- Соотношение размеров костей и мягких тканей.
- Воспаления пародонта, пазух, челюстных суставов.
- Аномалии развития зубочелюстного аппарата.
- Асимметрию лицевой части черепа.
- Состояние прикуса и причины его нарушения.
- Дефекты костей, их структуру и расположение.
Изображение, получаемое в ходе телерентгенографии, даёт стоматологу информацию об особенностях строения лицевой и мозговой части черепа, состоянии костей, возможность строить план и прогнозы лечения. В процессе коррекции прикуса ортодонтическими конструкциями процедуру повторяют. Так появляется возможность отследить ход изменений, проверить правильность продвижения зубов.
Отвечая на вопрос о том, что такое снимок ТРГ, можно сказать, что это второй по популярности метод стоматологической диагностики после ортопантомограммы.
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