Компьютерная томография с контрастным усилением — в диагностическом центре «Томоград» 05.12.2022 Реклама

Компьютерная томография (КТ) с контрастированием — исследование, предполагающее использование рентгеновского излучения в минимальных дозах, а также сопровождающееся введением специального вещества. С помощью контрастного усиления можно сделать КТ-снимки более четкими, усилить контрастность здоровых и патологически измененных тканей.

Компьютерная томография — точный неинвазивный метод диагностики, который дает возможность установить локализацию и распространенность патологического процесса или оценить результаты лечения.

В диагностическом центре «Томоград» в Зеленограде исследование проводится с помощью высокотехнологичного аппарата КТ, что гарантирует высокую результативность, оперативность и безопасность диагностической процедуры.

В компьютерном томографе применяются рентгеновские лучи, которые проходят через мягкие ткани и отображают плотные структуры. Таким образом, создаются высокоинформативные точные трехмерные послойные изображения. Лучевая нагрузка при проведении компьютерной томографии существенно ниже, чем при выполнении рентгеновского снимка.

Цель КТ с контрастом

Применение контраста расширяет диагностические возможности компьютерной томографии, позволяет «подсветить» патологически измененные участки организма, повышает точность и информативность обследования. Это происходит благодаря тому, что контраст задерживается в участках и начинает накапливаться, что хорошо видно на снимках КТ.

Показаниями для проведения КТ с контрастом являются:

  • выявление опухолей и других новообразований
  • диагностика состояния сосудов
  • повышение информативности исследования.

КТ с контрастированием назначает лечащий врач, однако окончательное решение о возможности и необходимости усиления принимает врач-рентгенолог, исходя из качества и информативности нативных снимков.

Подготовка к КТ с контрастом

1. Процедура выполняется строго при наличии направления от лечащего врача.

2. До обследования пациент должен сдать ряд лабораторных анализов:

  • креатинин
  • мочевину
  • глюкозу.

3. Лицам с сахарным диабетом требуется коррекция режима применения или отмены некоторых лекарственных средств (метформин).

До введения препарата в клинике «Томоград» врач обязательно уточняет наличие некоторых заболеваний и состояний у пациента, которые могут стать противопоказаниями к процедуре.

Противопоказания к проведению КТ с контрастом

К противопоказаниям к КТ добавляются противопоказания к составу контрастного вещества:

  • аллергия на йодсодержащие вещества
  • беременность на любых сроках
  • почечная и печеночная недостаточность
  • избыточный вес пациента, превышающий 200 кг
  • рост пациента свыше 200 см.

Телефоны для консультации и записи на приём:

Адрес: Зеленоград, 15-й микрорайон, корпус 1514.

Подробную информацию о других услугах, актуальные новости — читайте на площадках диагностического центра «Томоград» в интернете: Сайт, Вконтакте, Одноклассники.

Метки:
медицинские услуги, мрт и кт томография , Томоград
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Ученики школы 1557 победили на международной олимпиаде по экспериментальной физике Новости
Как бросить пить, курить и объедаться. Подробно и доступно от специалиста Партнёрский материал
Книжная ярмарка и семейные развлечения на «Библиомаркете» — 10 декабря, библиотека в корпусе 607А Афиша
Музыка балета «Щелкунчик» в исполнении Московского государственного симфонического оркестра — 25 декабря в КЦ «Зеленоград» (ДК) Афиша
Буква «З» снова «выскочила» в номерах зеленоградских автобусов и путает пассажиров Новости
Компьютерная томография с контрастным усилением — в диагностическом центре «Томоград» Реклама
Битва за Москву в декабря 1941 года в историях местных жителей Истории
Подарите вашему дому вторую жизнь Реклама
Выдан тысячный автомобиль в дилерском центре «Chery Автодин Зеленоград» — рассказываем подробности Реклама
«Вечный огонь». Как прах Неизвестного солдата из Зеленограда оказался у Кремлёвской стены Истории
Новый торговый центр открылся в Голубом. Пока там пусто и уныло Новости
Новая аптека открылась в 9-м микрорайоне на Солнечной аллее Новости
Новогодние каникулы с «РобоБИТ»: городской дневной лагерь «Новогодняя школа инженеров» Реклама
Конфликт на автобусной остановке закончился ударом бутылкой по голове и отобранным телефоном Новости
Корпус 1936 внутри и снаружи — очень подробный обзор нового дома по программе реновации Истории
Все областные МФЦ вокруг Зеленограда закрылись. Новый откроется в Голубом 7 декабря Новости
Ребенок получил травму, катаясь с горки в 16-м микрорайоне Новости
Вакансии Группы компаний «Риквэст» — требуется персонал для нового прачечного комплекса Реклама
Массаж для женщин от Ирины Сафоновой — авторские методики коррекции фигуры и омоложения. С 1 по 7 декабря — скидка 20% на любой курс массажа Реклама
Реклама наркотиков на фасадах домов остается безнаказанной. «Жилищник» ни разу не заявил о ней в полицию Истории
Удобный шиномонтаж на въезде в Зеленоград прекратил работать — его снесли, как незаконную постройку Новости
Детскую поликлинику обещают построить у станции Крюково в 2024 году Новости
Катки в Зеленограде. Где расположены, какие работают, где есть прокат Гид
Началась продажа квартир в корпусе 901Б - на аукцион выставили около ста квартир Новости
Площадь приюта для бездомных животных увеличили на треть. Это может решить острую проблему с переполненностью Новости
Крюковский рынок могут закрыть с января. Его территория нужна для реконструкции станции Новости
Фирменные магазины «Дмитрогорский продукт» приглашают за выгодными покупками — акции декабря Реклама
Квартплата и взносы на капремонт подорожают с 1 января Новости
© 1997–2022 Зеленоград.ру