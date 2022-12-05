Компьютерная томография (КТ) с контрастированием — исследование, предполагающее использование рентгеновского излучения в минимальных дозах, а также сопровождающееся введением специального вещества. С помощью контрастного усиления можно сделать КТ-снимки более четкими, усилить контрастность здоровых и патологически измененных тканей.
Компьютерная томография — точный неинвазивный метод диагностики, который дает возможность установить локализацию и распространенность патологического процесса или оценить результаты лечения.
В диагностическом центре «Томоград» в Зеленограде исследование проводится с помощью высокотехнологичного аппарата КТ, что гарантирует высокую результативность, оперативность и безопасность диагностической процедуры.
В компьютерном томографе применяются рентгеновские лучи, которые проходят через мягкие ткани и отображают плотные структуры. Таким образом, создаются высокоинформативные точные трехмерные послойные изображения. Лучевая нагрузка при проведении компьютерной томографии существенно ниже, чем при выполнении рентгеновского снимка.
Цель КТ с контрастом
Применение контраста расширяет диагностические возможности компьютерной томографии, позволяет «подсветить» патологически измененные участки организма, повышает точность и информативность обследования. Это происходит благодаря тому, что контраст задерживается в участках и начинает накапливаться, что хорошо видно на снимках КТ.
Показаниями для проведения КТ с контрастом являются:
- выявление опухолей и других новообразований
- диагностика состояния сосудов
- повышение информативности исследования.
КТ с контрастированием назначает лечащий врач, однако окончательное решение о возможности и необходимости усиления принимает врач-рентгенолог, исходя из качества и информативности нативных снимков.
Подготовка к КТ с контрастом
1. Процедура выполняется строго при наличии направления от лечащего врача.
2. До обследования пациент должен сдать ряд лабораторных анализов:
- креатинин
- мочевину
- глюкозу.
3. Лицам с сахарным диабетом требуется коррекция режима применения или отмены некоторых лекарственных средств (метформин).
До введения препарата в клинике «Томоград» врач обязательно уточняет наличие некоторых заболеваний и состояний у пациента, которые могут стать противопоказаниями к процедуре.
Противопоказания к проведению КТ с контрастом
К противопоказаниям к КТ добавляются противопоказания к составу контрастного вещества:
- аллергия на йодсодержащие вещества
- беременность на любых сроках
- почечная и печеночная недостаточность
- избыточный вес пациента, превышающий 200 кг
- рост пациента свыше 200 см.
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Адрес: Зеленоград, 15-й микрорайон, корпус 1514.
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