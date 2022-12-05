Цель КТ с контрастом

Применение контраста расширяет диагностические возможности компьютерной томографии, позволяет «подсветить» патологически измененные участки организма, повышает точность и информативность обследования. Это происходит благодаря тому, что контраст задерживается в участках и начинает накапливаться, что хорошо видно на снимках КТ.

Показаниями для проведения КТ с контрастом являются:

выявление опухолей и других новообразований

диагностика состояния сосудов

повышение информативности исследования.

КТ с контрастированием назначает лечащий врач, однако окончательное решение о возможности и необходимости усиления принимает врач-рентгенолог, исходя из качества и информативности нативных снимков.