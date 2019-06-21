Хотите сохранить здоровые зубы на долгие годы — позаботьтесь о деснах. Заболевания пародонта на ранней стадии чаще всего протекают бессимптомно. По данным Всемирной организации здравоохранения около 95% взрослого населения планеты и 80% детей имеют признаки заболевания десен, но не догадываются об этом.
В наши дни уязвимость тканей пародонта можно заметить на этапе, когда невооруженным взглядом зафиксировать поражение еще не возможно. В этом нам помогает система комплексной компьютерной диагностики Florida Probe, разработка ученых США, которая показала высокую клиническую эффективность и применяется в лучших стоматологических клиниках мира. В cтоматологическом центре «Ортодонт Премьер» действует акция на процедуру диагностики, стоимость составляет 700 рублей. Запишитесь по телефону 8(499)210-01-55.
Преимущества системы:
- Возможность ранней диагностики при отсутствии симптомов заболевания пародонта
- Скорость проведения диагностики — около получаса
- Безболезненность процедуры, ультратонкий гибкий наконечник, подключенный к ПО, не травмирует десны
- Точность полученных результатов и возможность отслеживания в динамике
- Индивидуализированный план лечения на основе результатов
- Наглядность результатов для пациента — в момент проведения процедуры показатели транслируются на экран
Практикующие пародонтологи клиники «Ортодонт Премьер» единодушны в мнении, что максимально эффективна превентивная (ранняя) диагностика, которую можно проводить в любом возрасте. Главное в этом деле последовательность, квалификация врача и, конечно, современные технологии.
Система Florida Probe позволяет быстро и безболезненно проводить диагностику состояния пародонта и сохранять полученные результаты в цифровом формате. Это открывает широкие возможности для отслеживания динамики и оценки результатов. Пациент в свою очередь получает наглядную картину проводимого лечения.
Процедура занимает полчаса, в течение которых специалист определяет наличие и глубину пародонтальных карманов, воспаление десен, подвижность зубов, кровоточивость. На основе полученных данных пародонтолог составляет индивидуальную программу лечения десен. Для профилактики или на ранней стадии, например, достаточно ультразвукового воздействия аппаратом комплексной терапии и профессиональной чистки зубов и десен Vector или лечение лазерным аппаратом FotoSan.
В специализированном стоматологическом центре «Ортодонт Премьер» ведут врачи профессиональным опытом в стоматологии от 10 лет, которые помогут в любой ситуации. Запишитесь на консультацию к ведущему пародонтологу по телефону уже сейчас 8(963)771-15-30.
Мы работаем ежедневно с 9 утра до 21:00, будем рады вас видеть!
Адрес: Зеленоград, улица Каменка, корпус 2008
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