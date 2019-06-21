Практикующие пародонтологи клиники «Ортодонт Премьер» единодушны в мнении, что максимально эффективна превентивная (ранняя) диагностика, которую можно проводить в любом возрасте. Главное в этом деле последовательность, квалификация врача и, конечно, современные технологии.

Система Florida Probe позволяет быстро и безболезненно проводить диагностику состояния пародонта и сохранять полученные результаты в цифровом формате. Это открывает широкие возможности для отслеживания динамики и оценки результатов. Пациент в свою очередь получает наглядную картину проводимого лечения.

Процедура занимает полчаса, в течение которых специалист определяет наличие и глубину пародонтальных карманов, воспаление десен, подвижность зубов, кровоточивость. На основе полученных данных пародонтолог составляет индивидуальную программу лечения десен. Для профилактики или на ранней стадии, например, достаточно ультразвукового воздействия аппаратом комплексной терапии и профессиональной чистки зубов и десен Vector или лечение лазерным аппаратом FotoSan.

В специализированном стоматологическом центре «Ортодонт Премьер» ведут врачи профессиональным опытом в стоматологии от 10 лет, которые помогут в любой ситуации. Запишитесь на консультацию к ведущему пародонтологу по телефону уже сейчас 8(963)771-15-30.

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