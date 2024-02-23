BootCamp в Академии «TOP Зеленоград» — это возможность примерить на себя любую ИТ-профессию, делать реальные проекты, пообщаться с представителями этих профессий и увидеть, где он сможет работать в будущем.

В программе:



встречи с экспертами IT

что скрывается за профессиями программист, дизайнер, вэб-разработчик? Можно ли работать с пляжа и не ходить в офис? На все эти вопросы нам дадут ответы эксперты из сферы ИТ, разработки игр, дизайна

полное представление о сфере ИТ: чем занимаются ИТ-специалисты, какие бывают профессии, уровень зарплат, востребованность в России и за рубежом, перспективы карьерного роста

тест-драйв профессий в сфере ИТ. Экскурсии в IT-компании

в рамках курса каждый студент попробует себя в роли?программиста, дизайнера, вэб-разработчика, разработчика игр

студенты защитят два итоговых проекта и получат сертификаты.

Профориентационный курс подготовки к профессиям будущего, разработанный специально для подростков 14-18 лет, которые осознанно подходят к выбору будущей профессии.

Учебная часть Компьютерной академии «ТОП Зеленоград» учитывает все требования современного IT-рынка. ТОП академия сотрудничает с IT- компаниями, узнает самые актуальные направления IT, чтобы её выпускники стали именно такими высококлассными специалистами.

Адрес: Зеленоград, корпус 1651, офис 305, 3 этаж

Телефон: 8-495-135-05-80

Количество мест ограничено, переходите и записывайтесь по ссылке https://clck.ru/38wqEp.