Компьютерная академия «ТОП Зеленоград» рада предложить для ребят возможность пройти профориентацию в сфере IT 23.02.2024 Реклама АНО ПОО ММКЦТ «Академия Топ» ИНН:7730265193 erid:LatgBwacg

Хотите помочь вашим детям в выборе будущей профессии? Но, не знаете как?

Легко! Компьютерная Академия «ТОП Зеленоград» запускает 8-недельный курс интенсивной программы подготовки к профессиям будущего для подростков от 14-18 лет.

BootCamp в Академии «TOP Зеленоград» — это возможность примерить на себя любую ИТ-профессию, делать реальные проекты, пообщаться с представителями этих профессий и увидеть, где он сможет работать в будущем.

В программе:

  • встречи с экспертами IT
  • что скрывается за профессиями программист, дизайнер, вэб-разработчик? Можно ли работать с пляжа и не ходить в офис? На все эти вопросы нам дадут ответы эксперты из сферы ИТ, разработки игр, дизайна
  • полное представление о сфере ИТ: чем занимаются ИТ-специалисты, какие бывают профессии, уровень зарплат, востребованность в России и за рубежом, перспективы карьерного роста
  • тест-драйв профессий в сфере ИТ. Экскурсии в IT-компании
  • в рамках курса каждый студент попробует себя в роли?программиста, дизайнера, вэб-разработчика, разработчика игр
  • студенты защитят два итоговых проекта и получат сертификаты.

Профориентационный курс подготовки к профессиям будущего, разработанный специально для подростков 14-18 лет, которые осознанно подходят к выбору будущей профессии.

Учебная часть Компьютерной академии «ТОП Зеленоград» учитывает все требования современного IT-рынка. ТОП академия сотрудничает с IT- компаниями, узнает самые актуальные направления IT, чтобы её выпускники стали именно такими высококлассными специалистами.

Адрес: Зеленоград, корпус 1651, офис 305, 3 этаж

Телефон: 8-495-135-05-80

Количество мест ограничено, переходите и записывайтесь по ссылке https://clck.ru/38wqEp.
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