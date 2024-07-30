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Префектура отказалась легализовать новый выезд из 3-го микрорайона. Похоже, чиновникам просто лень работать Новости
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