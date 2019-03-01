Компания Zelbuket принимает заказы к 8 марта 01.03.2019 Компания Zelbuket Реклама

Для того чтобы купить цветы на 8 марта не обязательно идти в магазин .

Компания zelbuket.ru предлагает вам заказать доставку цветов.

В чем преимущества предварительного заказа и доставки:

  • Вам не нужно будет идти в магазин и стоять в очереди
  • Вы экономите своё время и нервы
  • Вы сможете выбрать из большого ассортимента.
  • Доставим цветы вашим близким в любую погоду
  • Доставим в любое удобное для вас время

Если вы хотите подарить букет лично, мы доставим его вам.

Сделать заказ вы можете на сайте zelbuket.ru и по телефону

8(925)089-49-99 (WhatsApp)

Приём заказов до 6 марта

С 6 по 8 марта заказы будут принимаются только на цветы в наличии.

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Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

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Магазин "Я сама"

8 марта
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