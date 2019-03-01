Для того чтобы купить цветы на 8 марта не обязательно идти в магазин .
Компания zelbuket.ru предлагает вам заказать доставку цветов.
В чем преимущества предварительного заказа и доставки:
- Вам не нужно будет идти в магазин и стоять в очереди
- Вы экономите своё время и нервы
- Вы сможете выбрать из большого ассортимента.
- Доставим цветы вашим близким в любую погоду
- Доставим в любое удобное для вас время
Если вы хотите подарить букет лично, мы доставим его вам.
Сделать заказ вы можете на сайте zelbuket.ru и по телефону
8(925)089-49-99 (WhatsApp)
Приём заказов до 6 марта
С 6 по 8 марта заказы будут принимаются только на цветы в наличии.
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