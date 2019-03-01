В чем преимущества предварительного заказа и доставки:

Вам не нужно будет идти в магазин и стоять в очереди

Вы экономите своё время и нервы

Вы сможете выбрать из большого ассортимента.

Доставим цветы вашим близким в любую погоду

Доставим в любое удобное для вас время

Если вы хотите подарить букет лично, мы доставим его вам.

Сделать заказ вы можете на сайте zelbuket.ru и по телефону

8(925)089-49-99 (WhatsApp)

Приём заказов до 6 марта

С 6 по 8 марта заказы будут принимаются только на цветы в наличии.