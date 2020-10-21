Дальше отрицать невозможно: зима близко. Не пора ли переобуться? При какой температуре и когда переобуваться на зимнюю резину в 2020 году?
К счастью, «Наш техцентр» уже заготовил для вас подробную информацию.
- Когда переобуть резину на зимнюю в 2020 году
- Может быть уже пора? Мнение эксперта.
- Будет ли штраф
- Когда лучше менять резину
- Итоги
- Сезонное ТО
Как обычно, осенью решается актуальный вопрос с заменой резины на зимнюю. Затягивать его не рекомендуется по многим причинам. В нашей климатической зоне сюрпризы с гололёдом не редкость. В такой «день жестянщика» лучше оказаться на зимней резине. Мнение специалистов единодушно: сэкономишь на резине — заплатишь за ремонт разбитого автомобиля.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ожидает похолодание. Обычно в этот период в наш регион приходят заморозки на почве. Конечно, опасен не сам гололёд, а его неожиданное появление. Поэтому советуем водителям запланировать замену резины на зимнюю ещё в октябре. При этом не стоит ждать ажиотажных очередей в шиномонтаж. Лучше сделать это спокойно и заранее. Не стоит беречь зимнюю резину. По техническим нормам, срок ее службы составляет 3-4 года с даты производства.
Законодательством пока не установлены конкретные штрафы за нарушение Технического регламента. Однако действуют штрафы в 500 рублей за использование изношенной зимней резины с глубиной протектора меньше 4 мм, в случае если автомобиль эксплуатируют на обледеневших или заснеженных участках дорог.
Согласно рекомендациям изготовителей авторезины, замена летней резины рекомендуется при среднесуточной температуре +5 градусов — эластичность резины снижается. На современных автомобилях на панели приборов появляется сигнализирующее предупреждение в виде значка шины ил цифры температуры за бортом.
Планируем менять резину на зимнюю, когда температура в течение суток не поднимается выше 5 градусов. И не дожидаемся очередей в шиномонтаже. Иначе потом можно попасть в неприятную ситуацию.
Погода часто бывают непредсказуема. Не желательно однажды в дороге попасть в гололёд на летней резине, это может привести к печальным событиям.
Поездку на автосервис для смены резины удобно совместить с подготовкой машины к зимней эксплуатации и произвести: сезонное техобслуживание со сменой масел, проверить сход-развал и т. п. по регламенту.
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