«Не тяни резину». Советы от автосервиса «Наш техцентр» 21.10.2020 автосервис «Наш техцентр»

Дальше отрицать невозможно: зима близко. Не пора ли переобуться? При какой температуре и когда переобуваться на зимнюю резину в 2020 году?

К счастью, «Наш техцентр» уже заготовил для вас подробную информацию.

  • Когда переобуть резину на зимнюю в 2020 году
  • Может быть уже пора? Мнение эксперта.
  • Будет ли штраф
  • Когда лучше менять резину
  • Итоги
  • Сезонное ТО

Как обычно, осенью решается актуальный вопрос с заменой резины на зимнюю. Затягивать его не рекомендуется по многим причинам. В нашей климатической зоне сюрпризы с гололёдом не редкость. В такой «день жестянщика» лучше оказаться на зимней резине. Мнение специалистов единодушно: сэкономишь на резине — заплатишь за ремонт разбитого автомобиля.

Может быть уже пора? Мнение эксперта.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ожидает похолодание. Обычно в этот период в наш регион приходят заморозки на почве. Конечно, опасен не сам гололёд, а его неожиданное появление. Поэтому советуем водителям запланировать замену резины на зимнюю ещё в октябре. При этом не стоит ждать ажиотажных очередей в шиномонтаж. Лучше сделать это спокойно и заранее. Не стоит беречь зимнюю резину. По техническим нормам, срок ее службы составляет 3-4 года с даты производства.

Будет ли штраф?

Законодательством пока не установлены конкретные штрафы за нарушение Технического регламента. Однако действуют штрафы в 500 рублей за использование изношенной зимней резины с глубиной протектора меньше 4 мм, в случае если автомобиль эксплуатируют на обледеневших или заснеженных участках дорог.

Когда лучше менять резину

Согласно рекомендациям изготовителей авторезины, замена летней резины рекомендуется при среднесуточной температуре +5 градусов — эластичность резины снижается. На современных автомобилях на панели приборов появляется сигнализирующее предупреждение в виде значка шины ил цифры температуры за бортом.

Итоги

Планируем менять резину на зимнюю, когда температура в течение суток не поднимается выше 5 градусов. И не дожидаемся очередей в шиномонтаже. Иначе потом можно попасть в неприятную ситуацию.

Погода часто бывают непредсказуема. Не желательно однажды в дороге попасть в гололёд на летней резине, это может привести к печальным событиям.

Сезонное ТО

Поездку на автосервис для смены резины удобно совместить с подготовкой машины к зимней эксплуатации и произвести: сезонное техобслуживание со сменой масел, проверить сход-развал и т. п. по регламенту.


Автосервис «Наш техцентр» предлагает сервис высокого класса по доступной цене по адресу: Зеленоград, Сосновая аллея, проезд№ 4807, дом 2, строение 5

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