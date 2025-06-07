Рядом с нами открылся клуб падел-тенниса «Padel Battle» — это тот самый спорт, который покорил Европу и Южную Америку, а теперь и Зеленоград



Что это?

Это новый вид тенниса, который гораздо легче и быстрее освоить. Не нужно быть спортсменом. Пара занятий с тренером (индивидуально или вдвоем) — и вы в игре



Почему стоит попробовать?



проще, чем теннис — даже новички играют с первого раза

для всей семьи — дети, родители, бабушки и дедушки (в «Padel Battle» есть ракетки, которыми удобно играть даже детям)

сообщество — падел — это отличный способ завести новые знакомства или провести время с друзьями

уютная атмосфера — в клубе есть все необходимое для вашего комфорта: вкусный кофе, красивые раздевалки, зона отдыха, магазин спортивного инвентаря и, конечно, высокотехнологичные корты

для профи тоже — если любите вызов и яркие эмоции, в падел-теннисе есть турниры

Адрес: «Padel Battle», Зеленоград, Луговая улица, 300

Записывайтесь:

по телефону 8-985-252-97-77

на сайте

Приходите играть каждый день с 7 утра до 11 вечера.