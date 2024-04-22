Начинающему или работающему предпринимателю не обойтись без умения видеть свой проект комплексно и со стороны. Участники смогут построить эффективную бизнес-систему во всех сферах своего проекта: менеджмент, маркетинг, техника продаж, работа с клиентами, планирование, стратегия роста и развития, основные финансовые аспекты.

Старт курса 25 апреля.

Спикер Марина Сибирцева: 19 лет на рынке товаров и услуг, 17 лет бизнес-наставник и тренер, владелец клиники косметологии Re:forma



Встречи будут проходить: с 10:00 до 13:00 ресторан «ТиДи» (корпус 1001Б), по четвергам.



Подробнее о курсе: telegra.ph/Ir-03-17-2



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