Стоматологическая клиника «Зуб даю» ищет новых сотрудников в свою дружную, рабочую семью. Вакантны должности медицинской сестры стоматологического кабинета и ассистента стоматолога. Работодатель готов обучить тех, кому интересно новое направление. Также — обеспечит получение сертификата.
Обязанности:
- подготовка кабинета
- работа в 4 руки, с врачом
- стерилизация
- уборка
- прицельные рентгеновские снимки
Требования:
- среднее медицинское образование
Условия:
- график 2/2
- официальное трудоустройство по ТК
- з/п 54 000Р
Звоните: 8-920-176-76-14, Елена Руслановна
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