В клинике новейшее современное оборудование и профессиональные врачи.

Диагностика с использованием КТ и панорамного рентгена, а также лечение с микроскопом.



Клиника предоставляет такие услуги, как:

лечение и удаление зубов

установка виниров, коронок, имплантов

установка брекетов

Часы работы:

понедельник-пятница — с 8:00 до 21:00

суббота-воскресенье — с 9:00 до 21:00

Запись:

телефон 8-495-222-22-06

сайт norma-dent.com

почта norma.dent@mail.ru

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Адрес: Зеленоград, Георгиевский проспект, 37к1