Многопрофильная стоматологическая клиника «Норма Дент» с широким спектром услуг и диагностического оборудования приглашает на приём.
В клинике новейшее современное оборудование и профессиональные врачи.
Диагностика с использованием КТ и панорамного рентгена, а также лечение с микроскопом.
Клиника предоставляет такие услуги, как:
- лечение и удаление зубов
- установка виниров, коронок, имплантов
- установка брекетов
Часы работы:
- понедельник-пятница — с 8:00 до 21:00
- суббота-воскресенье — с 9:00 до 21:00
Запись:
- телефон 8-495-222-22-06
- сайт norma-dent.com
- почта norma.dent@mail.ru
- инстаграм*
Адрес: Зеленоград, Георгиевский проспект, 37к1
*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена
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