Клиника современной стоматологии «Норма Дент» — многопрофильная стоматология с широким спектром услуг и диагностического оборудования 31.05.2023 Реклама

Многопрофильная стоматологическая клиника «Норма Дент» с широким спектром услуг и диагностического оборудования приглашает на приём.

В клинике новейшее современное оборудование и профессиональные врачи.
Диагностика с использованием КТ и панорамного рентгена, а также лечение с микроскопом.

Клиника предоставляет такие услуги, как:

  • лечение и удаление зубов
  • установка виниров, коронок, имплантов
  • установка брекетов

Часы работы:

  • понедельник-пятница — с 8:00 до 21:00
  • суббота-воскресенье — с 9:00 до 21:00

Запись:

Адрес: Зеленоград, Георгиевский проспект, 37к1

*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена

Метки:
стоматология
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