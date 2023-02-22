От большой любви к своим клиентам и Весне салон красоты «Никор» (в корпусе 1204) объявляет 1 марта Клиентский день.



В этот день для вас*:

бесплатная консультация по подбору домашнего ухода от ведущего косметолога бренда Institut Esthederm

экспресс-уходы для лица Institut Esthederm и Academie (45 минут) — 1 200 рублей вместо 3 200 рублей.



Также при покупке:

от 2-х средств брендов Institut Esthederm, Academie, Hydropeptide — скидка 10% на все средства домашнего ухода

от 3-х средств брендов Institut Esthederm, Academie, Hydropeptide — скидка 15% на все средства домашнего ухода + подарок.

При покупке курса из 4-х уходов брендов Institut Esthederm и Academie— пятый уход в подарок.

Для всех желающих «Никор» дарит курс оздоровительного массажа спины: при покупке 5 массажей — шестой в подарок!

А также — игристое, фуршет, хорошее настроение и приятная праздничная атмосфера наступившей Весны.



С любовью, салон красоты «Никор».