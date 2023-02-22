От большой любви к своим клиентам и Весне салон красоты «Никор» (в корпусе 1204) объявляет 1 марта Клиентский день.
В этот день для вас*:
- бесплатная консультация по подбору домашнего ухода от ведущего косметолога бренда Institut Esthederm
- экспресс-уходы для лица Institut Esthederm и Academie (45 минут) — 1 200 рублей вместо 3 200 рублей.
Также при покупке:
- от 2-х средств брендов Institut Esthederm, Academie, Hydropeptide — скидка 10% на все средства домашнего ухода
- от 3-х средств брендов Institut Esthederm, Academie, Hydropeptide — скидка 15% на все средства домашнего ухода + подарок.
При покупке курса из 4-х уходов брендов Institut Esthederm и Academie— пятый уход в подарок.
Для всех желающих «Никор» дарит курс оздоровительного массажа спины: при покупке 5 массажей — шестой в подарок!
А также — игристое, фуршет, хорошее настроение и приятная праздничная атмосфера наступившей Весны.
С любовью, салон красоты «Никор».
Салон красоты «Никор»
Адрес: корпус 1204
Запись по телефонам и через телеграм-бота:
Сайт: nikor-salon.ru
*Предварительная запись обязательна.
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