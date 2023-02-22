Клиентский день в салоне красоты «Никор» — 1 марта скидки, подарки, бесплатные консультации и фуршет 1 марта 10:00 Салон красоты "Никор"

От большой любви к своим клиентам и Весне салон красоты «Никор» (в корпусе 1204) объявляет 1 марта Клиентский день.

В этот день для вас*:

  • бесплатная консультация по подбору домашнего ухода от ведущего косметолога бренда Institut Esthederm
  • экспресс-уходы для лица Institut Esthederm и Academie (45 минут) — 1 200 рублей вместо 3 200 рублей.


Также при покупке:

  • от 2-х средств брендов Institut Esthederm, Academie, Hydropeptide — скидка 10% на все средства домашнего ухода
  • от 3-х средств брендов Institut Esthederm, Academie, Hydropeptide — скидка 15% на все средства домашнего ухода + подарок.

При покупке курса из 4-х уходов брендов Institut Esthederm и Academie— пятый уход в подарок.

Для всех желающих «Никор» дарит курс оздоровительного массажа спины: при покупке 5 массажей — шестой в подарок!

А также — игристое, фуршет, хорошее настроение и приятная праздничная атмосфера наступившей Весны.

С любовью, салон красоты «Никор».

Салон красоты «Никор»

Адрес: корпус 1204

Запись по телефонам и через телеграм-бота:

Сайт: nikor-salon.ru

*Предварительная запись обязательна.

Метки:
салон красоты, Никор
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