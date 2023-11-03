Танцевальная школа «Диклаб» в Зеленограде открывает набор в группы на модное и суперсовременное направление k-pop, прямиком из Южной Кореи!
K-pop — это яркий и многогранный микс: джаз-фанк, дэнсхолл, локинг, хаус, вог и модерн. Именно эти движения мы видим в клипах BTS, Blackpink, Stray Kids и TWICE, которые набирают миллионы просмотров.
В «Диклаб» с детьми и подростками (а на кейпоп берут с 10 лет) работают опытные тренеры, которые уделяют внимание каждому ученику в группе.
K-pop — это:
- смешение западного электропопа, хип-хопа и R'n'B
- мощная хореография, игра с асимметрией танца, активное взаимодействие с партнерами, элементы акробатики
- танец, который требует точности и синхронности
- трансляция эмоций через движения и ритм
- эффектный образ, возможность самовыражения и неповторимый стиль
- заряд бешеной энергии
В школе «Диклаб» дети научатся:
- двигаться в стиле k-pop, чувству ритма, излучать харизму на сцене
- находить единомышленников, с которыми сложится гармоничное партнерство
- чувствовать и демонстрировать уверенность в себе
Кейпоп — командный танец
Чаще всего тренер не придумывает движения, а копирует хореографию из клипов или выступлений известных k-pop групп. Каждый участник берет на себя роль одного из айдолов и повторяет его партию. Все роли в команде важны, так что k-pop dance поможет наладить коммуникацию. Круг людей, близких по духу, которые поддерживают друг друга — это про k-pop.
Идеальный туториал —
…это клипы айдолов. Для тех, кому сложно следить за кумиром в танце, они выпускают специальные обучающие видео. Уровень для начинающих — Momo из группы TWICE. Если давно занимаешься танцами, повторяй за девушками из ITZY
Хочу научиться танцевать K-pop!
Приходите на бесплатное пробное занятие в «Диклаб» и приводите друзей!
Записаться можно по ссылке или по телефону +7-499-302-39-85
Место занятий: Зеленоград, ТЦ «Юность», Центральный проспект, корпус 402 (2-й этаж)