Кейпоп для подростков в Зеленограде: как стать айдолом в «Диклаб» 03.11.2023 Реклама ИП Новиков Р.Н., ИНН 504707853340, erid:LatgBSaRG

Танцевальная школа «Диклаб» в Зеленограде открывает набор в группы на модное и суперсовременное направление k-pop, прямиком из Южной Кореи!

K-pop — это яркий и многогранный микс: джаз-фанк, дэнсхолл, локинг, хаус, вог и модерн. Именно эти движения мы видим в клипах BTS, Blackpink, Stray Kids и TWICE, которые набирают миллионы просмотров.

В «Диклаб» с детьми и подростками (а на кейпоп берут с 10 лет) работают опытные тренеры, которые уделяют внимание каждому ученику в группе.

K-pop — это:

  • смешение западного электропопа, хип-хопа и R'n'B
  • мощная хореография, игра с асимметрией танца, активное взаимодействие с партнерами, элементы акробатики
  • танец, который требует точности и синхронности
  • трансляция эмоций через движения и ритм
  • эффектный образ, возможность самовыражения и неповторимый стиль
  • заряд бешеной энергии

В школе «Диклаб» дети научатся:

  • двигаться в стиле k-pop, чувству ритма, излучать харизму на сцене
  • находить единомышленников, с которыми сложится гармоничное партнерство
  • чувствовать и демонстрировать уверенность в себе

Кейпоп — командный танец

Чаще всего тренер не придумывает движения, а копирует хореографию из клипов или выступлений известных k-pop групп. Каждый участник берет на себя роль одного из айдолов и повторяет его партию. Все роли в команде важны, так что k-pop dance поможет наладить коммуникацию. Круг людей, близких по духу, которые поддерживают друг друга — это про k-pop.

Идеальный туториал —

…это клипы айдолов. Для тех, кому сложно следить за кумиром в танце, они выпускают специальные обучающие видео. Уровень для начинающих — Momo из группы TWICE. Если давно занимаешься танцами, повторяй за девушками из ITZY

Хочу научиться танцевать K-pop!

Приходите на бесплатное пробное занятие в «Диклаб» и приводите друзей!

Записаться можно по ссылке или по телефону +7-499-302-39-85

Место занятий: Зеленоград, ТЦ «Юность», Центральный проспект, корпус 402 (2-й этаж)

Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Установку двух сотен фонарей перенесли на 2024 год из-за реорганизации управления зеленоградскими лесопарками Новости
Здание на Центральном проспекте с гостиницей, рестораном и бассейном выставили на продажу за 330 миллионов Новости
Команда «Камызяки» представит умопомрачительное шоу без прикрас — 25 ноября в КЦ «Зеленоград» (ДК) Афиша
Интрендс — отличная идея для подарка! Реклама
Изменение расписания электричек МЦД и МТППК с 4 по 6 ноября. Отмены, увеличенные интервалы, закрытые станции Новости
Число водителей-гонщиков снизилось в три раза после отключения мигающего зеленого сигнала светофора Новости
Вакансии компании по производству сыров Alti (р/п Ржавки) Реклама
Симпозиум «Молодой зеленоградский предприниматель 2023 — от идеи до своего бизнеса». По итогам мероприятия Реклама
Рукоделие, столярные мастерские и другое прикладное творчество в Зеленограде - собрали информацию о кружках Дети
1 ноября - день рождения станции Крюково. Вот подборка интереснейших статей о её истории Истории
К пешеходному тоннелю в Крюково со стороны нового города пристроят длинный спуск Новости
Новый пешеходный переход в 3-м микрорайоне делают прямо в жидкую грязь. Так отреагировали на жалобы пешеходов, что им приходится ходить по стройплощадке Новости
«Как водитель я возмущен, но как эксперт поддержу идею эксперимента». Руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский выступил за отмену мигающего зеленого Новости
Пельменная сети «Лепим и варим» открылась в гастрономическом центре «Станция» на Крюковской площади Новости
Зеленоградский детский хор «Кантилена» стал абсолютным золотым чемпионом на Дальневосточной хоровой олимпиаде во Владивостоке Новости
Качество горячей воды полутора сотен зеленоградских домов обещают улучшить к 2026 году. Деньги для этого заложены в бюджет Новости
Новые услуги типографии «Никсон-Принт»: печать на камне, стекле и хоккейных шайбах, а также — коробки для пиццы, оформление витрин, изготовление вывесок Реклама
ГИБДД сообщает о значительном росте числа ДТП. Там это связывают с отменой мигающего зеленого сигнала светофора Новости
Музыкальный спектакль «Кот в сапогах» — 4 ноября в КЦ «Зеленоград» Реклама
Фирсановский мост снова частично перекроют на четыре месяца для завершения ремонта Новости
Большой фестиваль мультфильмов — 5 ноября в культурном центре «Зеленоград» (ДК) Афиша
Бесплатный мастер-класс для детей 7-14 лет «Создание игры Roblox» Реклама
Новостройки в Крюково — лидеры по росту цен в Москве. Цены растут, а предложение пока не увеличивается Новости
Мюзикл-шоу: Две легенды! Чикаго и Mamma Mia — 5 ноября на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Дождевую канализацию вдоль улицы Каменка капитально отремонтируют. Раскопок при этом не будет Новости
Новые рабочие места в Зеленограде на заводе «Велфарм-М» Реклама
Студенческий билет с запрещенной символикой на обложке показал студент МИЭТа на проходной. Суд арестовал его и заодно оштрафовал за прежние проукраинские высказывания Новости
Врач аллерголог-иммунолог Такунова Светлана Витольдовна приглашает на приём в современных медцентрах «Никор-мед» Реклама
В этот день 114 лет назад родился Александр Шокин, в честь которого названа площадь в Зеленограде и благодаря которому наш город в принципе стал таким, как мы его знаем Истории
До станции Крюково будет следовать часть областных автобусов маршрута 437 «Клин—метро Водный стадион». Изменения произошли внезапно Новости
История башен Центрального проспекта: архитектура, квартиры и магазины. По воспоминаниям их создателей и самих зеленоградцев Истории
На автобусные маршруты 11 и 19 выпустят три дополнительных машины Новости
Подбери ребёнку будущую профессию и не трать время на то, что не подходит — ЦКО МИЭТ начинает набор на интенсивные курсы по техническим и творческим направлениям Реклама
Мужчина ударил в голову женщину в 19-м автобусе — она не смогла освободить ему путь к выходу из-за давки в салоне Новости
Спорткомплекс с бассейнами возле 23-го микрорайона откроют в начале 2025 года Новости
«Жилищник» признал свою ошибку, когда отказывался привозить песок на детскую площадку для игры с песком. А мы узнали из этой истории кое-что важное Истории
© 1997–2023 Зеленоград.ру