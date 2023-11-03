Идеальный туториал —

…это клипы айдолов. Для тех, кому сложно следить за кумиром в танце, они выпускают специальные обучающие видео. Уровень для начинающих — Momo из группы TWICE. Если давно занимаешься танцами, повторяй за девушками из ITZY

Хочу научиться танцевать K-pop!

Приходите на бесплатное пробное занятие в «Диклаб» и приводите друзей!

Записаться можно по ссылке или по телефону +7-499-302-39-85

Место занятий: Зеленоград, ТЦ «Юность», Центральный проспект, корпус 402 (2-й этаж)