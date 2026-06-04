Лето — это время не только для игр и веселья, но и для творчества, фантазии и новых увлечений
Каждые выходные наших маленьких гостей ждут бесплатные мастер-классы, где дети через игру развивают воображение, креативность, мелкую моторику, учатся создавать что-то своими руками и просто с удовольствием проводят время в атмосфере праздника и космических приключений
А после мастер-классов — ещё целая вселенная развлечений:
•лабиринты
•батуты
•игровые зоны
•интерактивные активности
•семейное кафе для совместного отдыха
Пока дети весело проводят время и раскрывают свои таланты — родители могут спокойно отдохнуть
Мастер-классы бесплатны для гостей парка
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Савелкинский проезд, 2
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