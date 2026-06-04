Лето — это время не только для игр и веселья, но и для творчества, фантазии и новых увлечений



Каждые выходные наших маленьких гостей ждут бесплатные мастер-классы, где дети через игру развивают воображение, креативность, мелкую моторику, учатся создавать что-то своими руками и просто с удовольствием проводят время в атмосфере праздника и космических приключений



А после мастер-классов — ещё целая вселенная развлечений:

•лабиринты

•батуты

•игровые зоны

•интерактивные активности

•семейное кафе для совместного отдыха



Пока дети весело проводят время и раскрывают свои таланты — родители могут спокойно отдохнуть



Мастер-классы бесплатны для гостей парка



Написать в Telegram

Telegram-канал

Канал в MAX

Группа ВКонтакте

Сайт



Бронирование стола



Савелкинский проезд, 2



+7-800-500-00-75



info@mooncatpark.ru