Примерно с 5-6 лет родители начинают искать для своего ребенка первый класс и первого учителя — чтобы класс не был переполнен, чтобы учитель уделял достаточно внимания ребенку, чтобы не пришлось буквально учиться вместе с ребенком или нанимать репетитора.
Чтобы ребенок приобрел навык самостоятельного обучения, чтобы хотел учиться, а не уходить на каникулы, нужно не так уж и много:
- хороший учитель, любящий детей и свое дело
- класс 12-16 человек (примерно одного уровня знаний и развития, что в государственных школах не реально)
- отобранные лучшие методики по ФГОС, для успешной аттестации.
Всё это есть в Нешколе Premium school — в 1-м классе там осталось несколько мест, а во 2-м всего одно. Делая уроки с детьми во второй половине дня, они получают навык подготовки домашних заданий, который закладывается на весь процесс будущего обучения, формируя ответственность и закладывая основу успешного обучения на всю жизнь.
Вот отзыв Анастасии, мамы одного из учеников: «Это школа, в которую ребёнок идёт с удовольствием, и не хочет уходить домой. Всё уютно и по домашнему. У ребёнка свой шкафчик, где он может оставить школьную форму и учебники, которые дома ему не требуются. А на прогулку ходить в удобной одежде. В классе оптимальное число учеников — как для качественного усвоения материала, так и для социализации. Домашние задания делают на самоподготовке — ребёнок возвращается с выполненным уроками! Особая благодарность классному руководителю Татьяне Борисовне за ее профессионализм, доброту, отзывчивость, чуткость и внимание к ученикам, здоровую и творческую атмосферу в классе, готовность всегда оказать помощь — это лишь небольшой перечень качеств нашего первого педагога и всех учителей этой замечательной школы».
После такой началки дети легко адаптируются в обычной средней школе — у них будет хорошая база знаний и навыков, будет умение учиться, логически мыслить и выступать перед классом и много другое. В этом уверена руководитель Kinder Холл Светлана, у которой уже есть опыт перехода детей из её группы кратковременного пребывания в школу — эти дети оказываются «звездочками» класса, их сразу видно и по уровню интеллекта, и по психологической готовности. Возможно, в будущем Kinder Холл сделает и среднюю школу, а формат «нешколы» станет совсем привычным. И изменится практика того, что кто-то давно, еще в Советском Союзе решил, что на обычную женщину-педагога с двумя руками и глазами положено 25-30 детей, и масса требований к тому, что надо успеть за 45 минут и материал новый дать, и проверку знаний выполнить, и усвоенный проверить и получается, что красивые слова «индивидуальная траектория развития» остаются лишь на бумаге, а не на практике.
На все интересующие вопросы руководитель и учителя начальных классов Нешколы Premium school могут ответить в телеграме.
Стоимость обучения в школе — 27000 рублей. Если у вас есть желание и возможность — подарите ребенку радость обучения в хорошей школе!
- Место занятий: Зеленоград, корпус 533
- Телефон: 8-929-525-77-33
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