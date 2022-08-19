После такой началки дети легко адаптируются в обычной средней школе — у них будет хорошая база знаний и навыков, будет умение учиться, логически мыслить и выступать перед классом и много другое. В этом уверена руководитель Kinder Холл Светлана, у которой уже есть опыт перехода детей из её группы кратковременного пребывания в школу — эти дети оказываются «звездочками» класса, их сразу видно и по уровню интеллекта, и по психологической готовности. Возможно, в будущем Kinder Холл сделает и среднюю школу, а формат «нешколы» станет совсем привычным. И изменится практика того, что кто-то давно, еще в Советском Союзе решил, что на обычную женщину-педагога с двумя руками и глазами положено 25-30 детей, и масса требований к тому, что надо успеть за 45 минут и материал новый дать, и проверку знаний выполнить, и усвоенный проверить и получается, что красивые слова «индивидуальная траектория развития» остаются лишь на бумаге, а не на практике.

На все интересующие вопросы руководитель и учителя начальных классов Нешколы Premium school могут ответить в телеграме.

Стоимость обучения в школе — 27000 рублей. Если у вас есть желание и возможность — подарите ребенку радость обучения в хорошей школе!

Место занятий: Зеленоград, корпус 533

Телефон: 8-929-525-77-33

Подробнее: вконтакте, инстаграм*

*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена