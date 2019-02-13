Современные планировки квартир в новостройках, таунхаусах или коттеджах очень часто подразумевают наличие всевозможных ниш, углублений и проемов. Поэтому встроенный шкаф-купе сегодня — просто необходимый и уже довольно востребованный предмет интерьера. При грамотном подборе и компоновке материалов, такой предмет мебели не только отлично дополняет концепцию интерьера помещения, но и при желании может стать его ярким акцентом. Организация в нишах и проемах мест хранения вещей, а также всевозможных бытовых приспособлений — утюга, гладильной доски, пылесоса существенно экономит пространство, а раздвижные двери обеспечивают удобный доступ к ним и практически не занимают места при открывании.
Решение клиента заказать в нишу только сами двери-купе, а не встроенный шкаф выгодно отличается по стоимости, поскольку услуги комплексного обустройства ниши профессионалами, способными аккуратно встроить шкаф в любые, не всегда ровные поверхности (ниши, проемы), а также учесть конструктивные особенности помещения, стоят не дешево. Чтобы не оплачивать услуги специалистов, многие владельцы ниш при помощи нехитрого набора инструментов: шуруповерта, лобзика и ножовки, своими силами обустраивают их сетчатыми или панельными гардеробными системами известных брендов, например, таких, как Леруа Мерлен или Икея, или же полками из натурального дерева, и уже потом заказывают в них раздвижные двери. Другим, в силу различных обстоятельств, в первую очередь важно решить эстетическую сторону вопроса — закрыть нишу дверями-купе, и уже потом, со временем, обустроить её как место хранения вещей.
Другой немаловажный экономический фактор в пользу заказа раздвижных дверей отдельно от внутреннего наполнения встроенного шкафа — это возможность рассрочки стоимости застройки. В начале приобретаются полки, корзины, штанги, устанавливаются и можно начинать пользоваться этой нишей как местом хранения вещей. А через какое-то время, при наличии средств, заказать в эту нишу двери-купе или наоборот.
И в том и в другом случае с помощью раздвижных дверей можно в короткий срок и с минимальными затратами создать современный, гармоничный и вместе с тем функциональный интерьер любой комнаты: спальни, гостиной, детской, прихожей, гардеробной.
Компания КУПЕМАРКЕТ — эксперт в области организации пространства ниш и проемов помещений, производитель современной встроенной мебели.
Обустройство проемов и ниш — основное направление деятельности компании, которая с момента своего основания старается идти в ногу со временем и предлагать не только востребованный, но при этом доступный массовому потребителю продукт. Помимо оказания услуг по комплексной застройке ниши встроенным шкафом-купе в которую входят: разработка дизайн-проекта, замеры помещения, производство, доставка и монтаж изделия, а также гарантийное обслуживание механизмов открывания дверей, компания изготавливает на заказ двери-купе по индивидуальным размерам клиента.
Каталог дверей-купе, представленный на сайте компании — лишь малая часть её производственных возможностей. Любые современные материалы — зеркала и стекла разных цветов, древесные декоры, узоры на стеклах, зеркалах или коже, фотопечать и многие другие, могут стать воплощением задумки клиента в создании подходящих именно ему раздвижных дверей.
Важно помнить, что двери-купе — это не только функциональная часть места хранения вещей. Правильно подобранные, они с легкостью могут стать ярким и в то же врем стильным акцентом любого интерьера прихожей, спальни, гостиной, детской и любой другой комнаты квартиры или дома.
Компания КУПЕМАРКЕТ предлагает услуги по обустройству ниш и проемов встроенными шкафами, созданию гардеробных, изготовлению дверей-купе по индивидуальным размерам на заказ.
Ознакомиться с предложениями компании и стоимости услуг можно на сайте купемаркет.рф или по телефону 8(495)410-80-90.
Салон компании КУПЕМАРКЕТ в ТРЦ Зеленопарк, Гипермаркет мебели «Мебельгуд» работает ежедневно с 10 до 22 часов.
Только до конца февраля 2019 года всем посетителям салона компания дарит скидку в размере 5% на заказ шкафа-купе, гардеробной, раздвижных дверей и другой мебели.
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