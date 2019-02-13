Другой немаловажный экономический фактор в пользу заказа раздвижных дверей отдельно от внутреннего наполнения встроенного шкафа — это возможность рассрочки стоимости застройки. В начале приобретаются полки, корзины, штанги, устанавливаются и можно начинать пользоваться этой нишей как местом хранения вещей. А через какое-то время, при наличии средств, заказать в эту нишу двери-купе или наоборот.

И в том и в другом случае с помощью раздвижных дверей можно в короткий срок и с минимальными затратами создать современный, гармоничный и вместе с тем функциональный интерьер любой комнаты: спальни, гостиной, детской, прихожей, гардеробной.

Компания КУПЕМАРКЕТ — эксперт в области организации пространства ниш и проемов помещений, производитель современной встроенной мебели.

Обустройство проемов и ниш — основное направление деятельности компании, которая с момента своего основания старается идти в ногу со временем и предлагать не только востребованный, но при этом доступный массовому потребителю продукт. Помимо оказания услуг по комплексной застройке ниши встроенным шкафом-купе в которую входят: разработка дизайн-проекта, замеры помещения, производство, доставка и монтаж изделия, а также гарантийное обслуживание механизмов открывания дверей, компания изготавливает на заказ двери-купе по индивидуальным размерам клиента.

Каталог дверей-купе, представленный на сайте компании — лишь малая часть её производственных возможностей. Любые современные материалы — зеркала и стекла разных цветов, древесные декоры, узоры на стеклах, зеркалах или коже, фотопечать и многие другие, могут стать воплощением задумки клиента в создании подходящих именно ему раздвижных дверей.