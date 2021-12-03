— Часто мы слышим анекдоты о теще. На мой взгляд, эти анекдоты от слабости некоторых мужчин и мамы наших жён анекдоты эти не заслуживают. А вот отношения между невесткой и свекровью … Это отдельная тема. Есть умные свекрови, а есть ревнивые. И иногда наша продукция помогает невесткам наладить отношения со свекровью.

Вот вам один такой пример. Историю мне рассказала продавец одного магазина в Клинском районе, в который я вожу свою продукцию. Почти дословно. «Пришла я с работы и решила пожарить ваши бифштексы. Только пожарила, как в гости свекровь зашла. Я ей: «Мама, садитесь к столу». А она мне с недоверием: «А ты где была?» Я сначала не поняла. А потом свекровь разъяснила: «Мол, если я была на работе, то когда я могла котлеты накрутить и приготовить! В измене сыну заподозрила. Мол, на работу не ходила. Так она и не поверила, что я жарила котлеты «Статус», пока сама в нашем магазине их не купила и сама же их не пожарила. Зато сейчас свекровь, как подменили. Ни слова против не говорит и я у нее сама лучшая».