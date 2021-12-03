Как мясная продукция семейного предприятия «Статус» помогает подружиться со свекровью. А ещё — бонус 100 рублей за каждую купленную пачку 03.12.2021 Реклама

Директор семейного предприятия «Статус» Виталий Стативка рассказывает истории покупателей, как его продукция из Волоколамска — котлеты и пельмени категории А — выручают в быту. Вот одна из них.

— Часто мы слышим анекдоты о теще. На мой взгляд, эти анекдоты от слабости некоторых мужчин и мамы наших жён анекдоты эти не заслуживают. А вот отношения между невесткой и свекровью … Это отдельная тема. Есть умные свекрови, а есть ревнивые. И иногда наша продукция помогает невесткам наладить отношения со свекровью.

Вот вам один такой пример. Историю мне рассказала продавец одного магазина в Клинском районе, в который я вожу свою продукцию. Почти дословно. «Пришла я с работы и решила пожарить ваши бифштексы. Только пожарила, как в гости свекровь зашла. Я ей: «Мама, садитесь к столу». А она мне с недоверием: «А ты где была?» Я сначала не поняла. А потом свекровь разъяснила: «Мол, если я была на работе, то когда я могла котлеты накрутить и приготовить! В измене сыну заподозрила. Мол, на работу не ходила. Так она и не поверила, что я жарила котлеты «Статус», пока сама в нашем магазине их не купила и сама же их не пожарила. Зато сейчас свекровь, как подменили. Ни слова против не говорит и я у нее сама лучшая».

Ваша право верить или нет. В комментариях будет пара отзывов от людей, попробовавших продукцию в Зеленограде. А тем, кто боится, что купив нашу продукцию, потратит деньги зря, я предлагаю получить, от меня лично, 100 рублей за каждую купленную без скидки на «Впрок.ру» пачку пельменей или котлет «Статус». Вышлите мне на мою почту ctativka@mail.ru фото чека с вашим телефоном. И 100 рублей — ваши за каждую пачку, купленную не со скидкой. А это почти 50% экономии. Эта моя личная акция действует до 25 декабря 2021 года. А здесь можно прочитать отзывы, ознакомиться с составом, узнать размер всех скидок и купить. С уважением Виталий Стативка.

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