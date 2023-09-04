В Зеленограде с зависимостями работает Сергей Калямин. Психолог, гипнолог, сертифицированный специалист по оздоровлению, прошедший обучение у прямых учеников знаменитого врача Александра Романовича Довженко. Также он сотрудничает с известной «Клиникой мужского здоровья» профессора Михаила Чалого, поскольку мужское здоровье напрямую связано с отсутствием зависимостей. Мы поговорили с Сергеем Борисовичем о методе Довженко, тайнах кодирования от алкоголизма, табака и лишнего веса.
Народный врач Довженко, психиатр и нарколог — легендарная фигура еще с советских времен. Его психотерапевтический и гипнотический способ кодирования от алкоголизма был официально признан отечественной медициной в 1984 году. «Метод заключается в формировании в мозгу больного так называемой доминанты трезвости, — писала выдающийся ученый и клиницист Ирина Пятницкая. — Метод… даёт удивительный эффект: от 82% до 93% лечившихся у него бросают пить, становятся полноценными людьми».
— Как вы пришли к методу, который практикуете?
— Я сам прошел путь исцеления от алкоголя. Раньше выпивал, а в 33 года понял, что мне это мешает, что это уже стало серьезной проблемой. Пытался бросить пить самостоятельно, не смог. Стал искать выход, узнавать о разных способах избавления от этой зависимости, изучать их. Ходил к психотерапевтам, наркологам, ездил на какие-то курсы, мне было интересно. Но, по большому счету, ничего не помогало. Не то чтобы я сильно пил. Мог не брать в рот спиртного месяц, два, но потом все равно тянуло выпить. Затем я уже узнал, что эти алкогольные циклы давно изучены и описаны.
И помог мне только метод Довженко. Проверив на себе эффективность метода, я сам стал его изучать. Ученики самого Александра Романовича Довженко передали мне секреты этого психотерапевтического и гипнотического искусства, свой опыт лечения гипнозом, психотерапией, внушением, целебными травами. С 2019 года веду прием пациентов. Пролечены и избавлены от зависимостей уже около пятидесяти человек.
— Вы применяете метод Довженко в его первоначальном виде, без каких-либо изменений?
— Основа, безусловно, та же. Довженко сначала работал с отдельными людьми, а впоследствии, в 1980-х годах, уже с большими группами, на массовых сеансах. Я специалист частной практики, работаю индивидуально, поэтому несколько видоизменил содержание, подстроил метод под свою работу, не меняя его суть. Психологические приемы используются такие же. Они работают и выполняют свою задачу — снимают тягу к алкоголю. Человек больше не пьет, потому что ему не хочется.
Надо понимать, что этому методу нельзя научиться, например, по интернету. И не всякий способен его практиковать. Есть якобы специалисты, анонсирующие лечение по Довженко. И вроде те же слова говорят, а лечебного эффекта никакого нет.
— Можно ли привести к вам пьющего человека, если он не хочет идти? Не к вам конкретно, а вообще ни к кому.
— Это в большинстве случаев бесполезно, потому что у него нет искреннего желания. Одно из условий — чтобы метод работал, человек должен сам хотеть победить эту тяжкую зависимость, иметь желание пролечиться. Для эффективного результата за 5-7 дней до сеанса надо отказаться от любого спиртного. Или три дня не курить перед сеансом., если речь идет об избавлении от курения.
Если регулярно выпивающий человек считает, что в него всё нормально, ему нравится пить, проблем нет — понятно, что все это до поры, до времени. Обычно проблему начинают осознавать, когда чем-то заболевают. А здоровье в любом случае теряется. Это в юности можно (но не нужно) пить всю ночь, а потом весь день чем-то заниматься. Годам к тридцати таких сил уже не будет. Или чуть позже — зависит от организма. Как правило, начинаются и социальные проблемы. Ссоры в семье, неприятности на работе, пьяным сел за руль и тому подобное. Потом уже наступает стадия запоев.
Чтобы действительно бросить пить, человек должен созреть. Нет смысла приходить ко мне только для того, чтобы потом перед кем-то отчитаться. Например, перед женой, которая поставила ультиматум. Человек же сам мне не доверяет. А чем сильнее и выше мотивация, тем лучше результат.
— Когда запои, всё уже понятно — это алкоголик, его надо лечить. А если употреблять иногда и понемногу — по праздникам, по выходным?
— Попробуйте просто для эксперимента совсем, вообще не пить спиртного. Не получается? Хочется всё-таки? Значит, уже есть зависимость.
— Как проходит лечебный сеанс, кодирование по методу Довженко?
— Начнем с того, что перед сеансом человек звонит и консультируется. Это можно сделать в любой момент, я открыт и доступен.
При личной встрече мы с пациентом сначала беседуем, выясняем его проблемы и решимость избавиться от зависимости. Я рассказываю, что мы будем делать. Затем человек вводится в гипнотическое состояние, получая установку на трезвость. Установка произносится определенными словами с определенными интонациями. Это описание ужасных последствий, ужасного будущего, если человек не перестанет пить или курить. Я говорю определенные кодовые фразы, подводя пациента к единственно возможному выходу из ситуации. Кодирование ставит подсознательный запрет на алкоголь или табак.
— Гипнотическое состояние — это значит, что пациент спит во время сеанса?
— Нет, он бодрствует, просто находится в легком трансовом состоянии — расслаблен, примерно как перед сном. Звучит медитативная музыка. Сеанс длится два-два с половиной часа.
— Потом вы выводите его из этого состояния, и он сразу перестает пить?
— Как правило, да. Запрет на алкоголь, повторюсь, сидит у него в подсознании. Спиртное перестаёт представлять для него ценность, как раньше. Конкретный срок действия кода мы тоже обговариваем. Я могу закодировать на год, на три, на пять лет — по договоренности с пациентом.
— Не будет ли потом у вашего пациента страха, депрессии? Не будет ли он бояться, что если выпьет, то сразу и помрёт?
— У моих пациентов такого не было. Такие последствия, скорее, бывают при медикаментозном кодировании, когда что-то укололи или вшили и сказали пациенту, что пить нельзя ни в коем случае. Я видел множество примеров, когда алкоголика прокапали, сделали укол и сказали, что закодировали на год. И он потом считает дни и часы до окончания этого срока, чтобы снова начать пить. Его держит страх. А метод Довженко дает свободу. Условно говоря, мозги у человека перепрограммируются таким образом, что человек сам не хочет пить.
Я могу по желанию пациента снять эту программу, этот код. Или, наоборот, усилить его, если вдруг непреодолимо захотелось выпить. Есть определенная техника безопасности, как в любом другом деле. Человек может позвонить мне и обо всем проконсультироваться. Например, недавно один из моих пациентов позвонил и рассказал, что едет на свадьбу, и там не поймут, если он хоть немного не выпьет. Снял код. Потом по желанию человека могу поставить.
— Тот же метод работает с зависимостью от табака? И пищевой, когда сильно переедают?
— Да, у меня были и есть такие пациенты. Метод тот же, только содержание сеанса корректируется в зависимости от проблемы. Кодирование от ожирения работает очень правильно — это не изнуряющая диета, а психологическая установка. Человек сам отказывается от лишней еды, особенно вечером, уменьшает порции, меняет пищевые привычки без ущерба для психики. Проходит тяга к всякой жирной, мучной, сладкой пище. И рецидивов не наблюдается, как после разных суровых диет или голодания.
Здесь тоже важно искреннее желание и решимость пациента. Он сам должен хотеть избавиться от вредных привычек и лишнего веса. Точно такая же схема и метод работают при лечении табачной зависимости.
— И в этом случае тоже можно снять код? Если уж очень захочется покурить или съесть несколько пирожных?
— Снять код тоже можно. Но, как правило, после лечебных сеансов никто уже этого не хочет. Человек уже распробовал свободу от сигарет, спиртного, тяги к сладкому. Ему нравится быть здоровым, стройным, трезвым и спокойным, он к этому привыкает.
— Какие люди к вам чаще приходят?
— Если с проблемой алкоголя и табака — чаще всего им от 30 до 45 лет. По поводу лишнего веса чаще приходят женщины от 40 до 60 лет. Вообще, не столь важен возраст, сколько готовность человека к исцелению. Я сразу определяю, насколько он готов. И, как я заметил, чем человек умнее, образованнее, чем больше он развит, тем легче с ним работать — потому что он четко знает, чего хочет.
Обращаются ко мне как те, кто уже попробовал другие методы — то же вшивание «торпеды», уколы, — так и «новички», до того ни к кому не обращавшиеся. Чаще всего, по рекомендации — коллега на работе рассказал обо мне, например. Который уже был на сеансе и бросил пить.
— Как вы относитесь к сообществу анонимных алкоголиков?
— Нормально. Я ходил к ним посмотреть, чем занимаются. Это полезный инструмент для переходного периода — когда человек бросает или бросил пить, у него образовалось какое-то время, ему нужна поддержка. Есть один минус, на мой взгляд. Они уж очень варятся в собственном соку, не могут оттуда выйти. Видят только друг друга, находятся в своем кругу бывших или действующих алкоголиков.
— Вы были одним из кандидатов от КПРФ на выборах муниципальных депутатов района Савелки в 2022 году. Почему решили участвовать в выборах?
— Я участвовал и в муниципальных выборах в 2017 году. Но тогда, честно говоря, я просто решил попробовать, без конкретной цели. А сейчас я пошел на выборы осознанно, вступил в партию. Зачем? Я хочу помочь людям избавиться от вредных привычек, вернуть им здоровье. Я много общаюсь, консультирую людей по поводу избавления от зависимостей. Несу в массы, что называется, здоровый образ жизни. А в качестве депутата мог бы сделать ещё больше.
За меня проголосовали 480 человек. Депутатом я, конечно, не стал, но ведь это немало. Кто-то из этих людей лично меня знает, кто-то был моим пациентом, с кем-то я познакомился в процессе подготовки к выборам.
Может сложиться впечатление, что я такой специальный человек, который навязывает окружающим свои услуги, все время раздает советы и занудствует по поводу выпивки и сигарет. Нет, это не так. Просто я вижу, как люди попадают в ловушку, потому что живут не своей жизнью. Они не получают удовольствие от жизни, они все время внутренне напряжены — поэтому и хватаются за сигарету и бутылку. Иногда нужно всего лишь сказать об этом человеку, мягко его направить, подсказать выход. Это уже будет началом исцеления и перехода к нормальной жизни. А такой человек — учитель, наставник, просто, казалось бы, случайный знакомый, который инициирует процесс — может в жизни так и не встретиться.
Запись на прием: 8-925-312-59-33
https://ru.wikipedia.org/wiki/Анонимные_алкоголики
https://www.zelenograd.ru/story/ne-umeret--nado-umet/