«У меня самого были проблемы с алкоголем. Я искал выход»

— Как вы пришли к методу, который практикуете?





— Я сам прошел путь исцеления от алкоголя. Раньше выпивал, а в 33 года понял, что мне это мешает, что это уже стало серьезной проблемой. Пытался бросить пить самостоятельно, не смог. Стал искать выход, узнавать о разных способах избавления от этой зависимости, изучать их. Ходил к психотерапевтам, наркологам, ездил на какие-то курсы, мне было интересно. Но, по большому счету, ничего не помогало. Не то чтобы я сильно пил. Мог не брать в рот спиртного месяц, два, но потом все равно тянуло выпить. Затем я уже узнал, что эти алкогольные циклы давно изучены и описаны.

И помог мне только метод Довженко. Проверив на себе эффективность метода, я сам стал его изучать. Ученики самого Александра Романовича Довженко передали мне секреты этого психотерапевтического и гипнотического искусства, свой опыт лечения гипнозом, психотерапией, внушением, целебными травами. С 2019 года веду прием пациентов. Пролечены и избавлены от зависимостей уже около пятидесяти человек.

— Вы применяете метод Довженко в его первоначальном виде, без каких-либо изменений?

— Основа, безусловно, та же. Довженко сначала работал с отдельными людьми, а впоследствии, в 1980-х годах, уже с большими группами, на массовых сеансах. Я специалист частной практики, работаю индивидуально, поэтому несколько видоизменил содержание, подстроил метод под свою работу, не меняя его суть. Психологические приемы используются такие же. Они работают и выполняют свою задачу — снимают тягу к алкоголю. Человек больше не пьет, потому что ему не хочется.

Надо понимать, что этому методу нельзя научиться, например, по интернету. И не всякий способен его практиковать. Есть якобы специалисты, анонсирующие лечение по Довженко. И вроде те же слова говорят, а лечебного эффекта никакого нет.

— Можно ли привести к вам пьющего человека, если он не хочет идти? Не к вам конкретно, а вообще ни к кому.

— Это в большинстве случаев бесполезно, потому что у него нет искреннего желания. Одно из условий — чтобы метод работал, человек должен сам хотеть победить эту тяжкую зависимость, иметь желание пролечиться. Для эффективного результата за 5-7 дней до сеанса надо отказаться от любого спиртного. Или три дня не курить перед сеансом., если речь идет об избавлении от курения.

Если регулярно выпивающий человек считает, что в него всё нормально, ему нравится пить, проблем нет — понятно, что все это до поры, до времени. Обычно проблему начинают осознавать, когда чем-то заболевают. А здоровье в любом случае теряется. Это в юности можно (но не нужно) пить всю ночь, а потом весь день чем-то заниматься. Годам к тридцати таких сил уже не будет. Или чуть позже — зависит от организма. Как правило, начинаются и социальные проблемы. Ссоры в семье, неприятности на работе, пьяным сел за руль и тому подобное. Потом уже наступает стадия запоев.

Чтобы действительно бросить пить, человек должен созреть. Нет смысла приходить ко мне только для того, чтобы потом перед кем-то отчитаться. Например, перед женой, которая поставила ультиматум. Человек же сам мне не доверяет. А чем сильнее и выше мотивация, тем лучше результат.

— Когда запои, всё уже понятно — это алкоголик, его надо лечить. А если употреблять иногда и понемногу — по праздникам, по выходным?



— Попробуйте просто для эксперимента совсем, вообще не пить спиртного. Не получается? Хочется всё-таки? Значит, уже есть зависимость.