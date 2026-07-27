Жители Москвы и Санкт-Петербурга — в лидерах перехода на 5G-смартфоны 27.07.2026 Реклама ПАО Мегафон ИНН:7812014560 erid:2Vtzqx7tj6Y

Почти треть всех 5G-смартфонов, зарегистрированных в сети МегаФона, приходится на Москву, Санкт-Петербург, а также Московскую и Ленинградскую области. К такому выводу пришли аналитики оператора, изучившие устройства на сети.

При этом быстрее всего число пользователей 5G-смартфонов растёт не в столицах, а в регионах — по темпам прироста за год впереди оказались Курганская область (+57%), Удмуртия (+56%) и Тува (+53%).

В десятку территорий с наибольшей долей абонентов с такими устройствами, помимо столиц и ближайших областей, вошли Самарская, Ростовская, Свердловская и Нижегородская области, Башкортостан, Дагестан, Краснодарский край и ХМАО-Югра.

На массовом рынке смартфоны становятся ключевыми драйверами перехода на новые стандарты связи. По данным МегаФона, самый популярный бренд среди 5G-моделей в сети оператора — Samsung: его выбирает почти каждый второй абонент, который пользуется 5G-смартфоном. В топе также Xiaomi, Honor, Realme и Tecno. При этом число смартфонов Vivo с поддержкой 5G у абонентов за год выросло вдвое.

В объединённой рознице МегаФона и Yota лидером продаж стал Xiaomi — на этот бренд приходится около половины всех проданных гаджетов такого типа. Чаще всего покупатели выбирают модель Redmi Note 15 Pro на 512 ГБ стоимостью от 26 до 52 тысяч рублей.
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