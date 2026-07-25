Многопрофильный медицинский центр «Дали» приглашает получить полный комплекс помощи по гинекологии и урологии — от первичной консультации до операций и восстановления. Приём ведётся в корпусе 1801, где работает команда опытных врачей, которые при необходимости совместно ведут сложные случаи, обеспечивая комплексный подход к лечению заболеваний мочеполовой системы у женщин и мужчин.

Гинекологическая помощь

В отделении принимают врачи с многолетним стажем:

Сукнёва Дарья Евгеньевна — оперирующий врач-акушер-гинеколог, гинеколог — эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики (стаж 15 лет). Она проводит консультации, УЗИ и хирургические вмешательства.

Мамедова Айнур Мурадовна — оперирующий врач-акушер-гинеколог (стаж 7 лет).

Специалисты отделения проводят консультации, УЗИ и полный спектр лабораторных анализов, а также современные операции и лечение:

— Малоинвазивные хирургические вмешательства для быстрого восстановления

— Гистероскопия — щадящее лечение без разрезов

— Удаление полипов эндометрия и шейки матки

— Лечение стрессового недержания мочи

— Диагностика и лечение бесплодия

— Реконструктивно-пластические операции интимной области





Урологическая помощь

В центре принимает оперирующий врач-уролог, андролог Чопсиев Адиль Джанаевич — врач высшей категории со стажем 40 лет.

Врач специализируется на диагностике и лечении мочекаменной болезни, циститов, уретритов, простатитов, гиперплазии предстательной железы, а также андрологических проблем: мужское бесплодие, эректильная дисфункция. Проводит лечение недержания мочи, цистоскопию и другие урологические манипуляции.

В отделении урологии выполняются операции:

— Обрезание (циркумцизия)

— Пластика уздечки полового члена

— Удаление кист

— Вазэктомия (мужская стерилизация)

— Трансуретральная резекция опухоли мочевого пузыря

Комфортное восстановление

Для пациентов, которым требуется наблюдение после вмешательств, в центре созданы комфортные условия:

— Уютные палаты

— Индивидуальное наблюдение после операции

— Поддержка на всех этапах лечения

Почему выбирают «Дали»?

Опыт и квалификация. Врачи — дипломированные специалисты с многолетним стажем. Регулярное повышение квалификации и участие в профессиональных конференциях позволяют нам оставаться на передовой медицинской науки.

Доверие и рекомендации. Пациенты рекомендуют центр своим знакомым и родственникам, а коллеги направляют в сложных случаях.

Комфорт. Приём по записи без очередей. Уютные палаты и индивидуальное наблюдение после операции. Мы создаём условия, в которых восстановление проходит максимально комфортно.

Современные технологии. Мы используем малоинвазивные методики, гистероскопию, операции на аппарате «Сургитрон». Это позволяет сократить восстановительный период и минимизировать дискомфорт.

Всё в одном месте. Диагностика, лечение и восстановление проходят в одной клинике. Это экономит ваше время и силы, а также обеспечивает преемственность лечения.

Прозрачность. Полная информация о стоимости и этапах лечения обсуждается заранее. Вы знаете, что вас ждёт, и можете планировать свой бюджет.

Как записаться

Записаться на приём можно по телефону 495-984-16-95 или через форму на сайте.

???? Сайт: mcdali.ru

Медицинский центр находится по адресу: Зеленоград, корпус 1801, вход с левого торца.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО41-01137-77/00341059 выдана 25 февраля 2020 года.