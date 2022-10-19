Принятая в Prospect School международная система уровней — от Beginners до Advanced — позволяет каждому учащемуся выбрать курс изучения иностранного языка по своим индивидуальным запросам. Преподаватели Prospect School — носители языка. Вы научитесь здесь не только свободно общаться на иностранных языках, но и использовать их в работе.
В новом учебном году к курсам английского, французского и итальянского языков добавился курс по китайскому языку по уникальной методике Г-на Джуна.
В школе предлагаются различные форматы обучения:
- групповое обучение — от 6400 руб.
- индивидуальное обучение — от 1600 руб.
- подготовка к экзаменам Cambridge, TOEFL, IELTS.
Курсы повышения квалификации — открыты для тех, кто уже имеет базовые знания.
Стоимость услуг зависит от следующих факторов:
- форма обучения — индивидуальное, в мини-группе или в обычной группе
- размер группы
- интенсивность занятий.
Значительно повысить ваш уровень помогут опытные преподаватели Prospect School — носители языка, а также практические интенсивные занятия!
В Prospect School работают преподаватели-носители языка из США, а обучение проходит с полным погружением в языковую среду. Слушатели языковой школы успешно сдают экзамены Cambridge, TOEFL, IELTS, проходят собеседования на английском языке и устраиваются на работу в международные компании, школа уже выпустила несколько сотен учеников.
В Prospect School работают преподаватели-носители языка из Италии, а обучение проходит с полным погружением в языковую среду. Интересные тексты, актуальные темы, современные видео и культурологические материалы ждут вас на встречах!
Если вы уже знаете итальянский и хотите погрузиться в языковую среду для улучшения своих навыков, приходите в Prospect School!
В Prospect School работают преподаватели-носители языка из Китая, а обучение проходит с полным погружением в языковую среду по уникальной методике от Г-н Чжуна.
Занятия проводятся 2 раза в неделю, длительность курса — 1 год. По окончании годового курса можно освоить 3-й базовый уровень.
После прохождения курса обучения в школе выпускники получают сертификат или удостоверение о повышении квалификации.
Занятия проходят по адресу: Зеленоград, улица Академика Валиева, дом 6, строение 6 ,этаж 4.
Получить подробную консультацию специалистов школы Prospect School и записаться на занятия вы можете по телефону: 8-985-143-02-42.