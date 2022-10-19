Принятая в Prospect School международная система уровней — от Beginners до Advanced — позволяет каждому учащемуся выбрать курс изучения иностранного языка по своим индивидуальным запросам. Преподаватели Prospect School — носители языка. Вы научитесь здесь не только свободно общаться на иностранных языках, но и использовать их в работе.

В новом учебном году к курсам английского, французского и итальянского языков добавился курс по китайскому языку по уникальной методике Г-на Джуна.