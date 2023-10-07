«GoTango!» — единственная студия в Зеленограде, где более 10 лет преподается именно аргентинское танго: танец, позволяющий мужчине оставаться мужчиной, а женщине почувствовать себя женщиной.
Ученики студии отмечают, что занятия танго позволяют им отвлечься от повседневной суеты, дают возможность проводить время с интересными и приятными людьми, дарят радость движения и в совокупности просто делают их счастливее!
Изменить свою жизнь к лучшему вы можете уже этой осенью: старт группы запланирован на 10 октября.
Занятия будут по вторникам и пятницам с 19.30 до 21.00.
Предварительная запись обязательна.
На сегодняшний день в группе есть места как для пар, так и для джентльменов.
Студия находится по адресу: корпус 317А, строение 1 (здание «Третьего торгового центра»)
По всем вопросам можно обращаться по номеру: 8-926-552-40-26
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