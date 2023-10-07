Изменить свою жизнь к лучшему вы можете уже этой осенью: старт группы запланирован на 10 октября.

Занятия будут по вторникам и пятницам с 19.30 до 21.00.

Предварительная запись обязательна.



На сегодняшний день в группе есть места как для пар, так и для джентльменов.