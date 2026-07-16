Июль — прекрасная возможность подарить вашей коже сияние и свежесть, чтобы в отпуске вы выглядели безупречно.
Готовьтесь к отпуску вместе с Центром Косметологии «Квезаль»:
• Скидка 10% на курсовые и омолаживающие процедуры — идеальные решения для глубокого увлажнения, регенерации и тонуса кожи перед активным солнцем.
Выгодные комплексы для безупречной кожи:
• Освежитесь с Чисткой «Baby Face» за 6 500
• Комплексы Чистка + Фотобиомодуляция (от 5 500) или Массаж лица + ФБМ (за 4 000) подарят коже чистоту, сияние и отдохнувший вид.
Запись по телефону: 8-906-032-04-23
Зеленоград, Георгиевский проспект 33А, корпус 2, Центр Косметологии «Квезаль»
kvezal-centre.ru
Лицензия № ЛО-77-01-020421
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Электрички на выходных будут ходить с интервалами до 40 минут и проезжать Лихоборы без остановки Новости
Дерево упало на машину в 8-м микрорайоне. Год назад в этом дворе «не заметили» траншею и обрубленные корни Новости
Семейный досуг организуют в шатре библиотек у Школьного озера — в эти выходные мероприятия посвятят тигрятам, зайцам, бабочкам и другим представителям живой природы Новости
Медитативная музыка, теплый вокал и экзотические инструменты — вечером 16 июля у Школьного озера Новости
Юбилейный концерт Кубанского казачьего хора — 3 ноября в КЦ «Зеленоград», в продаже появились билеты от 1000 рублей Новости
О шумном сбросе газа, из-за которого запаниковали жители 20-го микрорайона, должны были знать в префектуре, но никого не предупредили Новости
Причиной двух загрязнений пруда в 1-м микрорайоне за июнь стали сброс неизвестных веществ и сильные дожди Новости
Стендап-концерт Алеси Казанцевой — блогера, писателя, режиссера «Ночного дозора» и «Елок»: 14 августа в ДК МИЭТ Новости
Фонари в лесу между 9-м микрорайоном и МИЭТом так и не заработали в обещанный срок — до конца июня. Но подрядчик уже возобновил работы и рассчитывает завершить их в августе Новости