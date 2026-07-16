Июль — прекрасная возможность подарить вашей коже сияние и свежесть, чтобы в отпуске вы выглядели безупречно.

Готовьтесь к отпуску вместе с Центром Косметологии «Квезаль»:

• Скидка 10% на курсовые и омолаживающие процедуры — идеальные решения для глубокого увлажнения, регенерации и тонуса кожи перед активным солнцем.





Выгодные комплексы для безупречной кожи:





• Освежитесь с Чисткой «Baby Face» за 6 500

• Комплексы Чистка + Фотобиомодуляция (от 5 500) или Массаж лица + ФБМ (за 4 000) подарят коже чистоту, сияние и отдохнувший вид.